Hình thành từ việc sáp nhập ba xã Tam Lãnh, Tam Đại và Tam Dân đã mở ra cơ hội cho xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng tổ chức lại bộ máy và định hình chiến lược phát triển nông thôn theo hướng hiện đại, hiệu quả. Trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng phục vụ người dân ngày càng cao, địa phương xác định cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số là nền tảng tạo đột phá.

Ngay sau sáp nhập, UBND xã Phú Ninh đã thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng với 138 thành viên, giữ vai trò kết nối giữa chính quyền và người dân. Lực lượng này thường xuyên hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ kê khai hồ sơ, phổ biến kỹ năng số tại thôn, tổ dân cư. Mô hình giúp người dân tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn, đặc biệt nhóm yếu thế như người cao tuổi hay đồng bào dân tộc thiểu số.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân, không để ùn ứ.

Từ ngày 1/7 đến 10/10, Trung tâm hành chính xã tiếp nhận 2.407 hồ sơ; trong đó 2.348 hồ sơ giải quyết trước hạn và 1 hồ sơ đúng hạn. Tỷ lệ hoàn thành đúng tiến độ đạt 100%, phản ánh tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức. Tại Bộ phận một cửa, cán bộ thực thi theo quy tắc “4 xin, 4 luôn”, qua đó tạo môi trường làm việc thân thiện, chuẩn mực và thuận lợi cho người dân khi giao dịch.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tại Phú Ninh gắn liền với mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới hiện đại. Nhiều ứng dụng số được triển khai đồng bộ: hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công mức độ cao, cơ sở dữ liệu dân cư – đất đai – hộ nghèo, cùng các phần mềm quản lý lĩnh vực nông nghiệp. Việc số hóa giúp địa phương quản lý hiệu quả hơn, giảm sai sót, minh bạch quy trình và rút ngắn thời gian xử lý.

Các hộ dân, hợp tác xã và doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng thương mại điện tử để tiêu thụ nông sản, tận dụng mạng xã hội và các sàn giao dịch để quảng bá sản phẩm đặc trưng. Thanh niên, phụ nữ được tham gia các lớp tập huấn kỹ năng số phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống. Đây là bước quan trọng hình thành tư duy mới về chuyển đổi số trong phát triển nông thôn.

Xã Phú Ninh cũng dành nhiều kênh truyền thông phổ biến kiến thức về các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và quyền – nghĩa vụ công dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Loa truyền thanh, mạng xã hội, cổng thông tin và các buổi đối thoại định kỳ giúp người dân tiếp cận thông tin chính xác, liên tục. Đường dây nóng và nhóm Zalo hỗ trợ trực tuyến tạo điều kiện để người dân phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt, UBND xã ban hành Kế hoạch 42/KH-UBND về hỗ trợ người yếu thế và xử lý tình huống thường gặp trong tiếp nhận hồ sơ, triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia từ 24/7/2025.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, xã Phú Ninh đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt bình quân 11% trở lên; thu ngân sách tăng khoảng 7% mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 125 triệu đồng/năm theo chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Địa phương quyết tâm giữ vững chuẩn nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và hướng đến 100% thôn đạt chuẩn thôn kiểu mẫu vào năm 2030.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Phú Ninh tập trung hoàn thiện hạ tầng số, mở rộng Internet tốc độ cao đến từng thôn và hộ dân. Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số được triển khai theo hướng phù hợp với đặc thù nông thôn, tạo nền tảng để người dân hình thành kỹ năng số cơ bản trong sản xuất, học tập và chăm sóc sức khỏe.