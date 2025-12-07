Sau sáp nhập từ ba xã Phong Hóa, Mai Hóa và Ngư Hóa, xã Tuyên Bình (Quảng Trị) bước vào hành trình phát triển với nền tảng vững chắc khi các địa phương tiền thân đều đã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo vùng quê tiếp tục khởi sắc qua từng năm: đường giao thông được mở rộng, hạ tầng đồng bộ, đời sống người dân ngày càng đổi thay.

Những năm qua, UBND xã Tuyên Bình rà soát toàn bộ tiêu chí, xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm từng thôn, từng khu vực. Phát triển kinh tế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Xã ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện để người dân mở rộng sản xuất và nâng cao thu nhập. Nhờ đó, bức tranh kinh tế – xã hội chuyển biến rõ rệt, tạo nền tảng cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Xã Tuyên Bình (Quảng Trị) bước vào hành trình phát triển với nền tảng vững chắc khi các địa phương tiền thân đều đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Tuyên Bình tập trung hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Năng suất cây trồng ổn định, sản lượng vật nuôi tăng mạnh qua từng năm. Hiện xã có 1 sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh và 3 sản phẩm OCOP 3 sao cấp huyện, mở hướng phát triển hàng hóa đặc trưng. Chăn nuôi quy mô gia trại, trang trại được khuyến khích mở rộng. Tổng đàn gia súc đạt 4.889 con, đàn gia cầm hơn 64.000 con.

Đáng chú ý, xã đang triển khai dự án trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Gia Hân với tổng vốn đầu tư 2.400 tỉ đồng. Dự án hứa hẹn tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu và thúc đẩy sản xuất khu vực miền núi phát triển theo hướng hiện đại, an toàn sinh học.

Song song với phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường trở thành nội dung được ưu tiên. Các thôn duy trì “Ngày Chủ nhật xanh”, phát động phong trào “Sáng – xanh – sạch – đẹp”, khuyến khích người dân trồng cây ăn quả, cây cảnh quanh nhà. Tỉ lệ hộ gia đình tham gia thu gom và xử lý rác đạt 92%. Sự đồng thuận của cộng đồng chính là yếu tố giúp diện mạo nông thôn thêm xanh và bền vững.

Hỗ trợ sinh kế và tạo việc làm cho lao động nông thôn là hướng đi được xã chú trọng nhiều năm qua. UBND xã phối hợp các đơn vị đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho hàng nghìn người dân, góp phần cải thiện thu nhập và tăng nguồn thu địa phương.

Từ đầu năm 2025, tổng thu ngân sách xã ước đạt gần 7 tỉ đồng; giá trị sản phẩm toàn xã đạt gần 910 tỉ đồng. Thu nhập bình quân theo đầu người ước đạt 68,7 triệu đồng/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,7%.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, song Tuyên Bình vẫn đối diện thách thức khi ba tiêu chí có nguy cơ tụt giảm gồm: trường học, y tế và quy hoạch. Hiện xã có 9 trường học, trong đó một số cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu về phòng học và trang thiết bị. Trường mầm non Ngư Hóa chưa đạt chuẩn quốc gia; một số trường khác đạt chuẩn nhưng chưa được công nhận lại do thiếu phòng chức năng hoặc xuống cấp.

Về tiêu chí y tế, tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế trước đây đạt trên 95%, nhưng giảm xuống còn 67,8% sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính. Con số này ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ hoàn thành tiêu chí và cần được khắc phục bằng các giải pháp vận động phù hợp.

Công tác quy hoạch cũng được đánh giá cần điều chỉnh theo địa bàn mới để việc triển khai hạ tầng, xây dựng thiết chế văn hóa – giáo dục – y tế, giao thông được đồng bộ và phù hợp hơn với thực tế phát triển.

Hướng tới mục tiêu đến năm 2030, Tuyên Bình đặt ra chỉ tiêu tăng thu ngân sách mỗi năm từ 7% trở lên; thu nhập bình quân người dân đạt 74 triệu đồng; trường học đạt chuẩn quốc gia trên 77%; dân số tham gia BHYT đạt trên 95%; tỉ lệ thu gom rác đạt trên 98%.

Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội gắn với giữ vững quốc phòng – an ninh. Ba tiêu chí có nguy cơ tụt giảm sẽ được xử lý theo lộ trình như: tập trung đầu tư cơ sở vật chất trường học; tăng cường tuyên truyền về BHYT; điều chỉnh lại quy hoạch cho phù hợp đơn vị hành chính mới.