MỸ - Một phụ nữ dùng AI làm giả giấy phép lái xe để vay mua ô tô bán tải Ram 1500 trị giá hơn 70.000 USD dưới danh tính người khác, sau đó bị cảnh sát bắt giữ khi quay lại đại lý nhận xe.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Port Angeles, bang Washington (Mỹ). Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Clallam, ngày 20/11, một phụ nữ trình báo việc nhận được thông báo có người sử dụng tên và thông tin cá nhân của mình để làm hồ sơ vay mua ô tô, dù bà không thực hiện giao dịch này.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phó cảnh sát trưởng Zach Grall đến Trung tâm Ô tô Wilder để xác minh. Nhân viên đại lý cho biết có người đã nộp hồ sơ vay tín dụng dưới tên của người phụ nữ nói trên để mua một chiếc bán tải Ram 1500 đời 2027 mới, có giá hơn 70.000 USD ((khoảng 1,85 tỷ đồng).

Dùng AI tạo giấy phép lái xe giả để mua xe

Qua điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm là Rachel M. McCreary, 38 tuổi, đến từ bang South Carolina.

Theo cơ quan chức năng, người phụ nữ này đã xuất trình giấy phép lái xe mang thông tin cá nhân của nạn nhân nhưng sử dụng ảnh chân dung của chính mình. Tài liệu được cho là đã bị chỉnh sửa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo thành giấy tờ tùy thân giả.

Sau khi hoàn tất một số thủ tục ban đầu, McCreary dự định quay lại đại lý để nhận chiếc xe. Nắm được kế hoạch này, cảnh sát phối hợp với nhân viên đại lý bố trí theo dõi.

Khoảng 15h38 ngày 21/11, McCreary quay lại Trung tâm Ô tô Wilder cùng một người đàn ông. Phó cảnh sát trưởng Zach Grall và Cody Brooks đã có mặt, tiến hành bắt giữ cả hai.

Trong quá trình lấy lời khai, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Clallam, McCreary thừa nhận đã sử dụng trái phép thông tin cá nhân của nạn nhân. Cô cũng khai nhận dùng AI để tạo giấy phép lái xe giả, kết hợp thông tin của người khác với ảnh chân dung của mình.

Người đàn ông đi cùng sau đó được thả vì cơ quan điều tra xác định chưa có đủ bằng chứng để bắt giữ người này.

Tạo bằng lái giả bằng AI để vay mua ô tô bán tải RAM, người phụ nữ bị bắt.

Đối mặt hai cáo buộc hình sự

McCreary được đưa đến nhà tù hạt Clallam và bị cáo buộc hai tội danh gồm đánh cắp danh tính cấp độ một và trộm cắp cấp độ một. Hiện người phụ nữ chưa bị kết tội; các cáo buộc và thông tin từ quá trình lấy lời khai vẫn cần được xem xét theo thủ tục tố tụng.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Clallam đánh giá vụ việc cho thấy AI có thể bị lợi dụng để phục vụ hành vi đánh cắp danh tính và gian lận tài chính, trong đó có việc tạo ra giấy tờ tùy thân giả với hình thức giống thật.

Cơ quan này khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra báo cáo tín dụng, theo dõi các giao dịch tài chính và nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện hồ sơ vay vốn hoặc yêu cầu tín dụng không do mình thực hiện. Người dân cũng có thể sử dụng dịch vụ cảnh báo gian lận hoặc đóng băng hồ sơ tín dụng tại các cơ quan báo cáo tín dụng lớn để hạn chế nguy cơ bị lợi dụng thông tin cá nhân.

Trong vụ việc tại Port Angeles, việc chủ sở hữu danh tính thật nhận được thông báo về hồ sơ vay mua xe đã giúp cảnh sát phát hiện dấu hiệu gian lận trước khi giao dịch hoàn tất. Nhờ đó, lực lượng chức năng có thể phối hợp với đại lý để bắt giữ nghi phạm khi người này quay lại nhận chiếc Ram 1500.

Theo Motorbiscuit

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