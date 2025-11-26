Lễ tuyên dương đã trở thành hoạt động thường niên của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hiếu học, tạo đà cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng là người DTTS.

Em Y Dấp (dân tộc Rơ Măm), sinh viên ngành Kinh tế giáo dục vùng DTTS, Học viện Dân tộc

Em Y Dấp (dân tộc Rơ Măm), hiện đang theo học ngành Kinh tế giáo dục vùng DTTS, Học viện Dân tộc (Bộ Dân tộc và Tôn giáo). Năm 2022, Y Dấp là 1 trong những gương mặt sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương.

"Em rất tự hào, bởi đây là dấu ấn đầu tiên, không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của em trong suốt thời gian qua, mà còn trở thành nguồn động lực mạnh mẽ để em cố gắng nhiều hơn trong học tập và rèn luyện, không phụ lòng tin của gia đình, thầy cô và cộng đồng", Y Dấp bày tỏ.

Theo ông A Thái, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Le, xã Mô Rai (Quảng Ngãi) thì việc em Y Dấp được tuyên dương năm 2022 đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ phong trào học tập trong cộng đồng người Rơ Măm

Ông A Thái, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Le, xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi kể lại: Khi hay tin cháu Y Dấp được tuyên dương, đồng bào Rơ Măm ở làng Le rất vui mừng và tự hào. Bà con luôn lấy tấm gương nỗ lực học tập của cháu Y Dấp để tuyên truyền cho các cháu trong làng noi theo, nỗ lực học tập để có thành tích tốt, sau này góp sức xây dựng quê hương phát triển và giàu đẹp hơn. Từ đó, việc học tập của các cháu đã có sự chuyển biến rõ nét, hiện trong làng có 11 cháu đang học đại học và cao đẳng.

Nhìn nhận về Lễ tuyên dương, chị Ksor H'Blang, Bí thư Đoàn xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai cho biết: Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu do Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức là hoạt động rất ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ trong vùng đồng bào DTTS.

Chị Ksor H'Blang, Bí thư Đoàn xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai nhìn nhận ý nghĩa của Lễ tuyên dương đã lan tỏa những câu chuyện đẹp về lập thân, lập nghiệp trong lớp trẻ

Theo chị Ksor H'Blang, xã Phú Túc có hơn 1.135 đoàn viên thanh niên trong đó thanh niên DTTS chiếm gần 90%. Năm 2024, anh Kpă Séo (dân tộc Gia Rai) ở buôn Ia Prong vinh dự là một trong những gương mặt thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương.

"Sự kiện này đã trở thành câu chuyện đẹp được ghi nhận, lan tỏa trong lớp trẻ tại xã Phú Túc về con đường lập thân, lập nghiệp, góp sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp", chị Ksor H'Blang, Bí thư Đoàn xã Phú Túc nói.

Thầy giáo Ngô Thanh Xuân, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lào Cai

Từ miền núi phía Bắc, thầy giáo Ngô Thanh Xuân, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lào Cai cho biết: Hiện nay, trường có tổng số 1.151 học sinh; trong đó, 144 em là đồng bào DTTS. Đây là lực lượng có đóng góp rất quan trọng vào thành tích chung của nhà trường trong nhiều năm qua.

Với kết quả học tập xuất sắc, nhiều em học sinh DTTS của trường đã được vinh danh tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu.

“Sự kiện rất có ý nghĩa, là sự ghi nhận xứng đáng đối với nỗ lực của các em, những học sinh đã vượt qua nhiều khó khăn về điều kiện sống, khoảng cách địa lý, cơ hội học tập để đạt thành tích cao. Sự kiện cũng lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ để các thế hệ học sinh DTTS khác noi theo”, thầy giáo Ngô Thanh Xuân chia sẻ.

Ông Bùi Quang Trí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh sự kiện mang tính nhân văn sâu sắc

Còn ông Bùi Quang Trí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đánh giá, Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính nhân văn sâu sắc.

Trước hết, đây là dịp để ghi nhận nỗ lực, thành tích của các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS - những tấm gương nỗ lực vượt rào cản về địa lý, môi trường sống khắc nghiệt để vươn lên trong học tập và rèn luyện. Việc tuyên dương không chỉ động viên các em tiếp tục phấn đấu mà còn truyền cảm hứng cho bạn bè, gia đình, cộng đồng về giá trị của học tập và tri thức.

Lễ tuyên dương còn là sự khẳng định sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước và nỗ lực chung tay của toàn xã hội đối với giáo dục vùng đồng bào DTTS. Đó cũng là minh chứng cho việc chính quyền và ngành giáo dục luôn đồng hành, tạo điều kiện để các em có cơ hội phát triển toàn diện, bất kể xuất phát điểm của các em có khó khăn hay điều kiện địa phương còn hạn chế.

"Khi các em được ghi nhận và tôn vinh, chính cộng đồng cũng nhận thấy giá trị của tri thức và tinh thần học hỏi, từ đó hình thành môi trường khuyến khích học tập, hỗ trợ nhau để cùng phát triển”, ông Bùi Quang Trí nhấn mạnh.