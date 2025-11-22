Một trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất của mỗi kỳ tuyên dương là khi các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm lễ báo công, dâng lên Bác những “trái ngọt” từ hành trình vượt khó của mình.

Lễ tuyên dương không chỉ tôn vinh những gương mặt học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và công tác, mà còn khẳng định hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS và miền núi, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hiếu học đến cộng đồng 53 dân tộc anh em.

Nền tảng từ chính sách

Trong những năm qua, Ủy ban Dân tộc (trước đây) nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo, luôn chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS. Trong đó, chính sách về giáo dục - đào tạo được xác định là trụ cột, bởi nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là con đường bền vững nhất để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng khó khăn. Hệ thống chính sách hỗ trợ người học DTTS ngày càng hoàn thiện, từ hỗ trợ tài chính, ưu tiên học bổng, phát triển trường dân tộc nội trú đến bảo tồn tiếng nói, chữ viết các dân tộc.

Nhờ đó, cơ hội đến trường của trẻ em vùng cao được mở rộng rõ rệt. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi người DTTS đạt 98%, mức huy động học sinh tiểu học DTTS ra lớp đạt hơn 97%. Đây là những con số đặc biệt có ý nghĩa đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Trong bức tranh chung đó, Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu (Lễ tuyên dương) nổi lên như một hoạt động mang dấu ấn riêng. Đây không chỉ là sự kiện ghi nhận thành tích học tập, rèn luyện của các em, mà còn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của giáo dục dân tộc. Mỗi gương mặt được vinh danh là một câu chuyện đẹp về nghị lực, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Nhìn lại hành trình 11 kỳ tuyên dương, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tích cực kết nối các bộ ngành, địa phương, huy động nguồn lực xã hội để tổ chức chương trình. Lễ tuyên dương vì thế không chỉ đơn thuần là một lễ tôn vinh hàng năm, mà là biểu tượng cho cách tiếp cận bền vững lan tỏa thông điệp của Bộ trong chiến lược bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ vùng cao.

Sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ qua từng năm đã thể hiện cam kết mạnh mẽ: luôn đặt giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực DTTS ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Lễ tuyên dương không chỉ là dịp được vinh danh, mà còn là không gian để học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS từ mọi vùng miền gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, mở rộng hiểu biết và tạo nên các kết nối mới.

Thành quả giáo dục đối với con em các DTTS qua các kỳ tuyên dương được duy trì hằng năm cho thấy, sự nỗ lực bền bỉ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo và các bộ, ngành liên quan trong công tác tham mưu, phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS. Lễ tuyên dương vì thế trở thành minh chứng rõ ràng cho cách tiếp cận toàn diện, nhân văn và bền vững trong công tác dân tộc: hỗ trợ từ chính sách, đầu tư từ nguồn lực và nuôi dưỡng bằng sự ghi nhận, tôn vinh.

Với ý nghĩa đặc biệt ấy, Lễ tuyên dương luôn vinh dự được đón tiếp các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, thầy cô giáo cùng hàng triệu người dân trên khắp mọi miền đất nước quan tâm, tham dự, theo dõi.

Xây dựng thế hệ tri thức trẻ trong kỷ nguyên mới

Trải qua 11 kỳ tổ chức từ 2013 - 2024, đã có gần 2.000 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS của 53 dân tộc trên cả nước được vinh danh. Không ít gương mặt sau Lễ tuyên dương đã tiếp tục trưởng thành vượt bậc, trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, cán bộ xã, sĩ quan trẻ… trực tiếp đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Bên cạnh sự ghi nhận trực tiếp dành cho các em, Lễ tuyên dương còn tạo nên một hiệu ứng lan tỏa rộng khắp trong xã hội. Mỗi câu chuyện vượt khó được kể lại, mỗi tấm gương tiêu biểu được vinh danh đều chạm tới trái tim của hàng triệu người theo dõi.

Mỗi gương mặt được vinh danh là một hạt nhân tri thức mang theo khát vọng xây dựng quê hương, góp phần tạo nên lực lượng nhân lực nòng cốt cho phát triển vùng cao trong tương lai.

Hình ảnh những học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS từ những bản làng xa xôi tự tin bước lên sân khấu, mang theo trang phục truyền thống và niềm tự hào dân tộc, đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về giá trị của tri thức, về ý chí vươn lên và nghị lực thay đổi cuộc đời bằng con đường học vấn.

Chính sự lan tỏa ấy đã góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng, khuyến khích các gia đình vùng cao quan tâm hơn đến việc học của con em mình, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm của xã hội trong việc chung tay hỗ trợ, tạo môi trường để thanh thiếu niên DTTS tự tin hòa nhập và phát triển.

Năm 2025 là kỳ tổ chức thứ 12, dự kiến 150 em sẽ được tuyên dương. Lễ tuyên dương năm nay tiếp tục do Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Báo VietNamNet là cơ quan thường trực Ban Tổ chức. Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung giữ vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Bộ đối với chương trình.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, việc chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ, đặc biệt là thế hệ trẻ DTTS càng trở nên cấp thiết. Lễ tuyên dương vì thế được xem như bước đệm quan trọng, tiếp thêm niềm tin và mở ra cơ hội để các em tự tin hòa nhập vào kỷ nguyên mới. Tầm nhìn dài hạn của hoạt động này chính là góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên DTTS tự tin, bản lĩnh, làm chủ tri thức và sẵn sàng cống hiến cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới.