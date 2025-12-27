Khi biết chọn lọc, chia sẻ đúng mực và bảo vệ dữ liệu, mỗi người đang góp phần xây dựng một môi trường số đáng tin cậy, sáng tạo và bền vững.

Trong kỷ nguyên số, an toàn thông tin và văn hóa số giữ vai trò tuyến đầu trong việc bảo vệ người dân khi tham gia vào các dịch vụ số. Mỗi hành động trên mạng - từ bảo mật tài khoản, kiểm chứng thông tin đến nhận diện lừa đảo - đều góp phần tạo nên một môi trường trực tuyến tin cậy. Các nguy cơ như đánh cắp dữ liệu, giả mạo giao dịch hay tin giả không chỉ ảnh hưởng đến từng cá nhân mà còn tác động trực tiếp tới sự vận hành của nền kinh tế số.

Bởi vậy, xây dựng văn hóa số không chỉ là nhu cầu, mà là nền tảng để xã hội số phát triển an toàn và bền vững.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số Quốc gia)