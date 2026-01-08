Chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân sẽ không lên sóng trong đêm Giao thừa năm nay. Thay vào đó, khán giả truyền hình sẽ đón xem một chương trình hoàn toàn mới mang tên Quảng trường mùa xuân.

Theo nguồn tin của VietNamNet, chương trình mới được phát sóng từ 20h đêm 30 Tết đến thời khắc giao thừa. Bên cạnh phần nghệ thuật - âm nhạc, Táo Quân vẫn xuất hiện nhưng theo một định dạng khác: các tiểu phẩm ngắn, khai thác những vấn đề thời sự nổi bật trong năm. Dàn nghệ sĩ quen thuộc của Táo Quân nhiều năm qua vẫn được mời góp mặt, song một số nghệ sĩ chia sẻ chưa chắc chắn nhận lời do vướng lịch làm việc ở các dự án khác.

Dù mang diện mạo mới, chương trình thay thế Táo Quân vẫn duy trì tinh thần châm biếm xã hội, yếu tố được xem là linh hồn của chương trình Gặp nhau cuối năm suốt hai thập kỷ.

Điểm đáng chú ý, Đinh Tiến Dũng (Giáo sư Xoay) - người vừa dừng dẫn chương trình Ai là triệu phú sẽ đảm trách vai trò biên kịch chính của chương trình mới. Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng giữ vai trò tổng phụ trách. Sự kết hợp giữa hai gương mặt giàu kinh nghiệm này được kỳ vọng sẽ tạo nên một chương trình vừa kế thừa truyền thống vừa mang tinh thần đương đại, bắt nhịp với đời sống văn hóa - giải trí hôm nay.

Chương trình mới thay thế Táo Quân vẫn có tiểu phẩm hài châm biếm.

Sinh năm 1981 tại Nam Định, Đinh Tiến Dũng tốt nghiệp ngành Cây trồng của Đại học Nông nghiệp Hà Nội - một xuất phát điểm tưởng như rất xa nghề biên kịch. Không qua trường lớp sân khấu, không đào tạo chính quy về viết kịch nhưng anh lại trở thành tác giả đứng sau nhiều tiểu phẩm hài được khán giả yêu thích.

Ngay từ thời sinh viên, anh đã bộc lộ khả năng quan sát đời sống và diễn giải các hiện tượng xã hội theo cách vừa sắc sảo vừa dí dỏm. Những tiểu phẩm tự viết, tự dàn dựng cho tập thể sinh viên là bước khởi đầu cho con đường sáng tạo sau này.

Khán giả cả nước biết đến anh nhiều nhất qua nhân vật Giáo sư Cù Trọng Xoay trong chuyên mục Hỏi xoáy - Đáp xoay (VTV3). Đây không chỉ là một vai diễn mà là sản phẩm của tư duy kịch bản sắc bén, khả năng ứng tác nhanh và duyên hài rất riêng.

Sau thành công của nhân vật này, Đinh Tiến Dũng tiếp tục khẳng định vị thế khi tham gia viết kịch bản cho nhiều chương trình lớn như vở nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo, Phép màu của Kurt... đặc biệt là mảng hài Tết - thể loại đòi hỏi sự cập nhật thời sự liên tục và khả năng chạm đúng những vấn đề xã hội được quan tâm.