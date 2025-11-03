Ở tập 87 của 2 ngày 1 đêm, dàn người chơi khép lại chặng Bắc Ninh cùng 3 khách mời "em xinh" - Lamoon, Muộii, Ánh Sáng Aza.

Dàn người chơi ở tập 87.

Các thành viên trong một thử thách vào sáng sớm.

Ở trò chơi chung kết - "Thuỷ bộ giao đấu", 2 người chơi ngồi trên bục cao, đánh nhau bằng gối đến khi 1 trong 2 rớt khỏi bục. Lê Dương Bảo Lâm dễ dàng chiến thắng HIEUTHUHAI, Ánh Sáng Aza đánh bại Lamoon.

Trường Giang gặp đối thủ được đạo diễn Mai Thắm nhận xét là "to gấp đôi" anh - Muộii. Với chiều cao 1,76m, "em xinh" 23 tuổi có thể chống chân xuống sàn dù ngồi trên bục cao. Song nữ ca sĩ không thể khiến đàn anh lung lay dù liên tục tấn công. Trường Giang ngồi yên, không đáp trả.

Vì chênh lệch sức mạnh, Ngô Kiến Huy đề xuất bịt mắt Trường Giang để trò chơi công bằng hơn. Ngay sau khi bịt mắt, Trường Giang bị Kiều Minh Tuấn, HIEUTHUHAI, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan lén "đánh hội đồng", khiến anh rơi khỏi bục và đổ lỗi cho Muộii. Nam danh hài rượt đuổi các thành viên chạy khắp khu vực chơi để trả thù.

Nhà sản xuất chương trình xin lỗi khán giả sau lùm xùm.

Trước đó, nhà sản xuất 2 ngày 1 đêm đăng bài xin lỗi khán giả trên Fanpage sau khi khách mời Lamoon nhận phản ứng trái chiều vì thái độ được cho là khó chịu, thiếu lễ phép với Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn ở tập 86.

Các người chơi lên tiếng bênh vực "em xinh", song một số giữ sự im lặng - đặc biệt là Ngô Kiến Huy, tạo thêm nhiều tranh cãi.

Ảnh, video: BTC