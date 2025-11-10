Tập 88 của 2 ngày 1 đêm mở đầu chặng Hà Nam (tỉnh Ninh Bình) với chủ đề “A Nở phiêu lưu ký”, đón 2 khách mời - "anh trai" Cody Nam Võ và Hurrykng. Các thành viên đều "bẹo hình bẹo dạng" khi hoá thân thành "A Nở".

Ở thử thách nấu cháo bằng bếp củi, các thành viên phải dùng ghế nối ghế để di chuyển, lấy nguyên liệu về vị trí của mình. Trong lúc di chuyển, HIEUTHUHAI giấu niêu đất của khách mời Cody Nam Võ, sau đó vô tình làm vỡ nắp niêu.

Ngô Kiến Huy may mắn ở gần khu vực nguyên liệu nên bắt đầu nấu cháo rất nhanh chóng. Song, khi gần hết thời gian, anh phát hiện nồi cháo đã thành cơm niêu vì nấu quá lửa.

Tạo hình gây cười của dàn người chơi.

Thử thách tiếp theo - "Nước mắt của A Nở" tìm ra người chơi rơi nước mắt sớm nhất trong tình huống được giao. Các thành viên không ngại dùng gừng, chanh, thậm chí cả hơi khói để nhanh chóng chảy nước mắt.

Dù đã lấy tâm lý từ khi chưa bắt đầu thử thách, áp dụng mọi biện pháp hỗ trợ như chanh, gừng, khói, đổ nước vào mắt, Hurrykng không thể thành công. HIEUTHUHAI cũng rơi vào tình huống tương tự.

Đa số người chơi thất bại ở thử thách rơi nước mắt.

Ở cuối tập, dàn người chơi lập tức hoảng loạn khi loạt thợ săn từ chương trình Đấu trường gia tốc xuất hiện. Khán giả dự đoán các thành viên phải tham gia thử thách đường đua 100m cùng thợ săn ở tập sau.

Các thợ săn từ 'Đấu trường gia tốc' xuất hiện.

Ảnh, video: BTC