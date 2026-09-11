109 phút đưa khán giả trở lại concert của Soobin

Tối 10/9, phim live concert All-Rounder của Soobin ra mắt tại TPHCM. Phim dài 109 phút, tái hiện không khí từ chuỗi concert đồng thời đan xen những hình ảnh hậu trường và lời tự sự của Soobin về hành trình nghệ thuật.

Soobin ra mắt phim về concert vào đúng ngày sinh nhật 10/9.

Hai khoảnh khắc Tháng năm và Beautiful monster được tái hiện bằng màn pháo giấy. Ở Day Dream, màn “mưa gấu bông” tiếp tục khiến không khí trong rạp bùng nổ.

Nhưng điểm đặc biệt của bộ phim không nằm ở việc đưa một concert lên màn ảnh. Phía sau những tiết mục được đầu tư lớn là câu chuyện về một Soobin từng nhiều lần hoài nghi chính mình nhưng luôn tìm về giấc mơ thuở nhỏ.

Soobin kể từng nhìn hình tượng Michael Jackson khi còn nhỏ và tưởng tượng về một concert của riêng mình. Những lúc chán nản, muốn buông xuôi, anh lại nhớ đến giấc mơ năm 7 tuổi.

“Chính khát vọng ngây ngô ấy lại là thứ duy nhất giữ tôi lại”, Soobin chia sẻ. Với anh, All-Rounder (toàn năng - PV) không phải danh xưng để khoe mà là lời hứa với chính mình rằng sẽ không dừng lại cho đến khi giấc mơ thành hiện thực.

Cây piano, đàn bầu và những giọt máu của tuổi thơ

Một trong những câu chuyện gây xúc động trong phim là mối quan hệ của Soobin với âm nhạc từ khi còn nhỏ. Nam ca sĩ dành nhiều thời lượng nói về cây piano đã ở cạnh mình từ những ngày chưa nổi tiếng. Anh gọi đó là “hơn cả một người bạn đồng hành”, không chỉ là nhạc cụ. Đó là nơi Soobin cất những ký ức mà lời nói không thể chạm tới và giải tỏa những nỗi buồn.

Nếu piano gắn với thế giới nội tâm, đàn bầu lại gắn với tuổi thơ, gia đình và người bố - NSND Huỳnh Tú. Soobin kể khoảng 5-6 tuổi, anh đã phải tập đàn rất nhiều. Có những ngày anh luyện tập liên tục đến mức tay chai và chảy máu. Bố cùng con thức đêm tập đàn để đi diễn, đi thi. Nam ca sĩ cảm nhận được kỳ vọng của bố qua từng tiếng đàn mình chơi.

Hình ảnh người bố đứng phía sau cậu bé bên cây đàn bầu trở thành một phần ký ức quan trọng trong hành trình của Soobin. Sau nhiều năm, những chất liệu âm nhạc truyền thống ấy vẫn được anh đưa lên sân khấu lớn.

Bên cạnh bố, mẹ cũng xuất hiện trong phần tự sự đầy cảm xúc. Soobin kể mẹ từng khá nghiêm khắc khi anh còn nhỏ. Chỉ khi trưởng thành, trải qua nhiều va vấp, anh mới hiểu những lời nhắc nhở ngày trước xuất phát từ tình thương và mong muốn con trưởng thành. Mẹ vẫn nhìn anh như cậu bé ngày nào, dù giờ đã trưởng thành và đứng trên những sân khấu lớn.

Soobin khóc khi nghe những tâm sự của người thân trong phim.

Touliver, SlimV, Binz và những người đứng sau

Soobin không xem hành trình trở thành All-Rounder là câu chuyện của riêng mình.

Khi quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của hình ảnh “hoàng tử ballad”, anh tìm đến những cộng sự đã đồng hành trong quá trình chuyển mình. Trong đó, SlimV được Soobin nhắc đến như người theo sát và chứng kiến các giai đoạn thay đổi của anh. SlimV khả năng “vẽ” nên những thanh âm giàu cảm xúc và đặc biệt biết cách làm nổi bật giọng hát của anh.

Trong phim, Soobin thừa nhận tài năng chỉ thực sự được chứng thực khi trải qua “nỗi đau, mồ hôi, nước mắt” và những hoài nghi. Soobin kể Touliver, Binz, Rhymastic cùng một số thành viên khác như những người anh em phía sau sự nghiệp của mình.

Sau 15 năm làm nghề, Soobin nhận ra mình không đơn độc và đã có những người anh em đủ giỏi để cùng thực hiện giấc mơ. Trách nhiệm của anh là làm mọi thứ bằng tâm và tốt nhất có thể, bởi khán giả, ê-kíp và những người anh em xung quanh đều góp phần tạo nên phiên bản Soobin hôm nay.

Đông đảo khán giả đến dự buổi ra mắt. Pháo giấy và gấu bông ngập tràn trong rạp chúc mừng phim và sinh nhật Soobin.

Soobin cho biết ê-kíp mất khoảng 1 tháng để dựng phần hình ảnh, xem đi xem lại nhiều lần. Tuy nhiên, khi ngồi trong rạp cùng khán giả, cảm xúc vẫn hoàn toàn khác.

Ở những phút cuối, khi credit khép lại, giữa hoa, bánh kem và tiếng vỗ tay, Soobin được các khán giả đồng thanh hát mừng sinh nhật.

Soobin chia sẻ về 3 điều ngày đón tuổi mới:

Ảnh: SSL, video: HM