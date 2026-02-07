Soobin Hoàng Sơn hiện dẫn đầu bình chọn ở hạng mục Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất với hơn 1,5 triệu lượt bình chọn đồng thời ca khúc Mục hạ vô nhân của anh cũng xếp vị trí cao nhất tại hạng mục Bài hát của năm tại WeChoice Awards 2025.

Tuy nhiên, Soobin sẽ không thể tham dự đêm gala trao giải tại TPHCM. Qua broadcast cá nhân, anh gửi lời cảm ơn chân thành đến khán giả, đồng thời chia sẻ vừa trải qua phẫu thuật và hiện vẫn chưa hồi phục để tham dự chương trình. Anh nhấn mạnh sự biết ơn dành cho fan vì đã đồng hành và bình chọn, giúp anh đạt được những thành tựu này.

Hình ảnh Soobin nghỉ ngơi sau phẫu thuật.

Công ty quản lý SSL cũng xác nhận: "Soobin vừa phẫu thuật và hiện tại vẫn thăm khám, tạm thời chưa đi ra ngoài được" và không chia sẻ thêm để tránh cộng đồng fan lo lắng. Nhiều người hâm mộ gửi lời chúc sức khỏe đến nam ca sĩ trên mạng xã hội, hy vọng anh sớm bình phục để trở lại sân khấu.

Năm 2025 là một năm bùng nổ thành tích giải thưởng của Soobin Hoàng Sơn. Anh nhận Sol Vàng - Ca sĩ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2025. Tại Giải Mai Vàng lần thứ 31, Soobin giành cú đúp Nam ca sĩ được yêu thích nhất và MV được yêu thích nhất (Mục hạ vô nhân).

Soobin trong concert "All-Rounder" ở TPHCM.

Soobin và NSND Huỳnh Tú trong concert ở TPHCM: