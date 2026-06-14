Tối 13/6, fan meeting mang tên OFF SPACE quy tụ đầy đủ 8 thành viên: Touliver, Binz, Soobin, Rhymastic, JustaTee, Cường Seven, SlimV và Kiên Ứng.

Các nghệ sĩ hết mình trong fan-meeting.

Trong số những khoảnh khắc gây chú ý nhất ngay từ đầu chương trình, Hoàng Touliver tạo ra một cú bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu bằng xe lăn điện. Vận bộ đồ đen quen thuộc kèm kính râm đặc trưng, người được mệnh danh là "anh cả" của nhóm tự điều khiển chiếc xe đến vị trí của mình trong sự lo lắng của khán giả. Touliver giải thích vừa bị bong gân nên chưa thể đi lại bình thường nhưng không vì thế mà bỏ lỡ một đêm quan trọng như vậy với anh em.

Phần giao lưu mở đầu chứng kiến hàng loạt sự thật về các thành viên được hé lộ qua những câu đố vui. Trong đó đáng chú ý nhất là Binz bị bình chọn là thành viên hay bỏ qua tin nhắn của anh em nhất nhóm. Rhymastic bị trêu là người được fan bình chọn đẹp trai nhất, trong khi Soobin trả lời đúng.

Binz khiến hội trường cười ngất khi hát "Em":

Phần thử thách catwalk theo nhạc trở thành tâm điểm hài hước của đêm diễn. Binz nới lỏng cúc áo, Soobin hôn gió, Rhymastic bất ngờ trình diễn moonwalk trên nền nhạc ngẫu hứng còn SlimV được cả khán phòng hưởng ứng nhiệt liệt với màn "thả tim" điệu nghệ. Riêng Soobin còn không bỏ qua cơ hội trêu chọc Touliver bằng cách bắt chước điệu bộ "đẹp trai nhưng đang đau chân" của người anh cả.

Các thành viên catwalk khiến fan nhiệt tình hưởng ứng:

Touliver làm nên một khoảnh khắc "fairy ending" - cảnh cận mặt đặc trưng thường thấy ở cuối các show Hàn - bằng màn đeo tai mèo dễ thương. Trong khi đó, Binz và Rhymastic thực hiện phần fairy ending của mình theo kiểu... tập gym.

Một trong những tiết lộ bất ngờ nhất đêm đến từ Soobin khi trình diễn màn hướng dẫn trang điểm đầy đủ từng bước trước mặt khán giả: từ kem dưỡng, kem lót, kem nền đến bôi kem che khuyết điểm và bước khóa nền cuối cùng. Soobin cho biết từng tự tay trang điểm cho Hoàng Touliver.

Các nghệ sĩ hòa giọng chung trong tinh thần đoàn kết.

Không dừng lại ở đó, Soobin còn "quê một cục" ở phần đoán bài hát: dù tự tin 100% mình sẽ nhận ra đúng ca khúc, nam ca sĩ lại đoán sai chính bài hát của mình và chọn cách bỏ chạy khỏi sân khấu như một màn thoát hiểm ngoạn mục trước khán giả.

Một tình huống khác không kém phần hài hước diễn ra khi cả nhóm phải lên nốt cao trong bài Em - Soobin phải đi "mồi" từng người để cùng thể hiện, trong khi Touliver chọn cách từ chối tham gia rồi đi thẳng vào trong, để các thành viên còn lại hát tiếp.

Kimmese và Triple D - 2 thành viên thuộc thế hệ đầu của SpaceSpeakers - góp mặt với tư cách khách mời.

Đoạn phát lại chia sẻ của gia đình và những người thân thiết dành cho từng thành viên khiến không ít khán giả rơi nước mắt, đặc biệt là những lời của mẹ Binz.

Phần tâm sự cuối chương trình có lẽ là khoảnh khắc lắng đọng nhất của đêm. MC Trần Ngọc đưa ra thử thách mỗi thành viên sẽ gửi lời đến một người trên sân khấu mà không được nhắc tên. Điều thú vị là gần như toàn bộ những lời tâm tình chân thành nhất đều hướng về Hoàng Touliver - người sáng lập và dẫn dắt nhóm suốt 15 năm qua.

Soobin chia sẻ: "Nếu có kết thúc cũng sẽ là với SpaceSpeakers. Tôi không muốn đứng ở bất cứ đâu nữa". Hoàng Touliver xúc động nói: "Mọi người đều rất giỏi nên mình phải liên tục học hỏi và cố gắng mỗi ngày để theo kịp". Anh cũng chia sẻ sức khỏe là nền tảng để làm được nhiều điều hơn cho gia đình và âm nhạc.

Ảnh, video: HM