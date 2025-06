Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I/2025 (sau soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan.

Trong quý đầu năm 2025, Bảo Việt đạt tổng doanh thu hợp nhất 14.356 tỷ đồng, tăng 2%; lợi nhuận sau thuế đạt 687 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng tài sản hợp nhất tại 31/03/2025 đạt gần 10 tỷ USD, tương đương 255.817 tỷ đồng, tăng 1,8% so với thời điểm 31/12/2024. Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 445 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 316 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 11,3% và 9% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2024, mặc dù thị trường trong và ngoài nước có nhiều thách thức, nhưng với các giải pháp kinh doanh đồng bộ, linh hoạt nhằm thúc đẩy kinh doanh trên toàn hệ thống, Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt tại 31/12/2024 đạt hơn 10 tỷ USD, tương đương 251.286 tỷ đồng, tăng 13,6% so với thời điểm 31/12/2023. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 56.875 tỷ đồng, vượt 1,4% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 2.663 tỷ đồng và 2.194 tỷ đồng, tăng trưởng 17,7% và 16,6%, vượt kế hoạch cả năm ở mức cao.

Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt khẳng định luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư. Trong năm 2025, Bảo Việt dự tính dành hơn 783 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm tài chính 2024 cho các cổ đông bằng tiền, tương đương tỷ lệ 10,551% trên mệnh giá cổ phiếu.

Trong suốt lịch sử 60 năm hình thành và phát triển (1965 - 2025), Bảo Việt tập trung nguồn lực để tối ưu hóa lợi thế mạng lưới, tăng cường tính đa dạng trong các lĩnh vực kinh doanh và tính chuyên nghiệp của từng đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn với mục tiêu kiến tạo tương lai.

(Nguồn: Tập đoàn Bảo Việt)