Quy mô kinh tế top 35 thế giới

Theo Cục Thống kê, Việt Nam ghi nhận tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao hàng đầu thế giới, vượt xa các nước phát triển, đang phát triển và các nước trong khu vực, đạt 8,02% trong năm 2025.

Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 514 tỷ USD, tăng 38 tỷ USD so với năm 2024 (476 tỷ USD).

Con số này vượt xa mức 459 tỷ USD của Trung tâm dự báo, phân tích kinh tế độc lập CEBR của Anh ước tính cho nền kinh tế Việt Nam.

Trong báo cáo vừa được CEBR công bố tại Bảng xếp hạng Liên minh Kinh tế Thế giới (World Economic League Table - WELT), hãng phân tích kinh tế độc lập của Anh cho rằng Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng GDP mạnh mẽ, vượt mức trung bình toàn cầu, thuộc nhóm cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong vài năm gần đây. Nhưng CEBR cũng đánh giá Việt Nam là một quốc gia có thu nhập trung bình thấp, với GDP bình quân đầu người theo sức mua tương đương (PPP) ước đạt 17.688 USD vào năm 2025.

Theo CEBR, quy mô GDP của Việt Nam theo giá hiện hành đạt 459 tỷ USD trong năm 2025, so với mức 450 tỷ USD năm 2024. Quy mô kinh tế Việt Nam vẫn đứng thứ 34 trên thế giới giống như năm 2024 và cũng được dự báo sẽ ở mức không đổi trong năm 2026.

Trong khi đó, quy mô GDP của Malaysia cải thiện 2 vị trí từ thứ 37 lên thứ 35 trong năm 2025, xếp sau Việt Nam 1 bậc. Malaysia được dự báo sẽ giữ vị trí 35 trong năm 2026.

Thái Lan cũng cải thiện 2 bậc, từ vị trí 30 lên 28 trong năm 2025, cao hơn Việt Nam 6 bậc và được dự báo sẽ lùi xuống vị trí 29 trong năm 2026.

Singapore thụt lùi từ vị trí 28 năm 2024 xuống vị trí thứ 29 và được dự báo sẽ xuống thứ 30 trong năm 2026.

Indonesia vẫn giữ vị trí số 1 tại khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 16 thế giới năm 2024, thứ 17 năm 2025 và được dự báo sẽ trở lại vị trí thứ 16 trong các năm 2026 và 2030.

Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP hơn 8% trong năm 2025. Ảnh: HH

Bao giờ vượt Thái Lan, Singapore?

Theo CEBR, quy mô nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ trong các năm tới. Kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng trung bình 5,3% mỗi năm trong thập kỷ tới. Đến năm 2035, GDP Việt Nam ước đạt 994 tỷ USD, xếp thứ 27 thế giới, vượt qua Thái Lan và Singapore.

Cùng năm này, GDP của Singapore được dự báo đạt 864 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới, trong khi Thái Lan đạt 839 tỷ USD, xếp thứ 33. CEBR cũng dự báo đến năm 2040, thứ hạng của Việt Nam, Thái Lan và Singapore sẽ giữ nguyên như năm 2035. Riêng GDP Việt Nam vào năm 2040 ước đạt 1.407 tỷ USD.

Indonesia được dự báo bứt phá lên vị trí thứ 11 thế giới vào năm 2035 với GDP đạt 2.979 tỷ USD và tiếp tục vươn lên vị trí thứ 8 vào năm 2040, với quy mô GDP khoảng 4.182 tỷ USD.

Trong khi đó, Philippines được dự báo sẽ vươn lên vị trí thứ 25 vào năm 2035 với GDP đạt 1.047 tỷ USD và tiếp tục cải thiện lên vị trí thứ 24 vào năm 2040, với quy mô GDP khoảng 1.500 tỷ USD.

Quy mô GDP Việt Nam được dự báo lên ngưỡng 1.000 tỷ USD trong thập kỷ tới. Nguồn: CEBR

Cũng theo CEBR, năm 2025, Campuchia có GDP đạt 50 tỷ USD, xếp thứ 96 trên thế giới. Lào 18 tỷ USD, xếp thứ 135. Myanmar 79 tỷ USD, xếp thứ 84. Philippines 493 tỷ USD, xếp thứ 33. Brunei 15 tỷ USD, xếp thứ 141. Timor-Leste 2,1 tỷ USD, xếp thứ 174 trên thế giới.

Như vậy, theo dự báo của CEBR, quy mô kinh tế Việt Nam sẽ đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á trong vòng gần một thập kỷ nữa, so với vị trí thứ 5 hiện tại.