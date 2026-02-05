Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) vừa có văn bản công bố thông tin bất thường gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Theo văn bản nêu trên, ngày 3/2/2026, TLG đã nhận được Quyết định số 685/QĐ-XPHC của Cục Thuế TPHCM ban hành ngày 2/2/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Phía công ty cũng đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt theo quyết định.

Về nguyên nhân, quyết định số 685 của Trưởng Thuế TPHCM đã phạt các hành vi vi phạm hành chính trong kỳ kiểm tra thuế từ năm 2016 đến năm 2024 đối với Công ty CP Tập đoàn Thiên Long. Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế là 4.051.375.339 đồng.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long đã hoàn tất nghĩa vụ nộp phạt hơn 4 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, trong năm 2025, lợi nhuận gộp về bán hàng của TLG đạt hơn 2.068 tỷ đồng, tăng hơn 390 tỷ so với năm 2024.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng của doanh nghiệp cũng tăng mạnh, từ hơn 769 tỷ của năm 2024 lên hơn 1.238 tỷ đồng, tương đương mức tăng trên 60%.

Kết thúc năm 2025, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ước đạt gần 450 tỷ đồng, giảm hơn 10 tỷ đồng so với năm 2024.

Hồi cuối năm 2025, TLG ra thông báo, cổ đông lớn nhất là CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT) - nắm giữ 46,82% vốn TLG - đang trong quá trình đàm phán với Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) để chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần nắm giữ.

Ngoài ra, Tập đoàn Kokuyo dự kiến thực hiện chào mua công khai thêm gần 16 triệu cổ phiếu TLG, tương đương 18,19% để nắm giữ tổng cộng hơn 65% cổ phần Tập đoàn Thiên Long, đưa TLG thành công ty con.

Giá trị ước tính của thương vụ lên đến 4.700 tỷ đồng, tương ứng khoảng 82.000 đồng/cổ phiếu.

Dự kiến, Kokuyo sẽ hoàn tất việc mua cổ phần TLG do TLAT nắm giữ vào tháng 8/2026. Sau đó, tập đoàn của Nhật sẽ chào mua công khai thêm cổ phiếu TLG trong tháng 10-11/2026.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long tiền thân là Cơ sở bút bi Thiên Long, được thành lập năm 1981, do ông Cô Gia Thọ gây dựng từ một xưởng sản xuất nhỏ thành doanh nghiệp đầu ngành bút viết và văn phòng phẩm.

Thiên Long hiện nổi tiếng với sản phẩm bút bi cùng tên và các thương hiệu văn phòng phẩm khác. Doanh nghiệp này sở hữu chuỗi cung ứng hoàn chỉnh từ sản xuất đến phân phối và tiêu thụ. Với hai nhà máy tại TPHCM và Đồng Nai, Thiên Long đạt tổng công suất khoảng 800 triệu sản phẩm văn phòng phẩm và bút viết mỗi năm.

Hiện, TLG chiếm khoảng 60% thị phần bút viết tại Việt Nam với hệ thống phân phối gồm khoảng 3.800 điểm bán tại các chuỗi siêu thị, nhà sách và cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc.

Trong khi đó, Tập đoàn Kokuyo là "ông lớn" trong lĩnh vực văn phòng phẩm và giải pháp cho doanh nghiệp. Công ty có lịch sử hoạt động hơn 100 năm. Tại Việt Nam, Kokuyo đang sở hữu các sản phẩm mang thương hiệu Campus, cũng như có nhiều hợp tác với Thiên Long.

Sau khi mua Thiên Long, Kokuyo dự định sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh nhờ nền tảng bán hàng của TLG tại ASEAN, biến ASEAN thành thị trường lớn thứ 4 của tập đoàn, bên cạnh 3 thị trường trụ cột là: Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ.