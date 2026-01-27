Thuế TPHCM vừa công khai thông tin các doanh nghiệp, đơn vị nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Tính đến tháng 12/2025, trên địa bàn TPHCM có 3.225 doanh nghiệp nợ thuế, với tổng số tiền hơn 9.700 tỷ đồng.

Việc công khai thông tin 3.225 doanh nghiệp nợ thuế như trên được Thuế TPHCM thực hiện theo Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định 126 của Chính phủ.

Đứng đầu danh sách là Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise với số tiền nợ thuế lên đến 2.066 tỷ đồng. Đây là chủ đầu tư Khu du lịch Vũng Tàu Paradise, dự án tọa lạc trên khu “đất vàng” rộng 220 ha tại Bãi Sau, TP Vũng Tàu (cũ), với vốn đầu tư hơn 97 triệu USD. Hiện tại, chỉ còn sân golf trong dự án hoạt động, nhiều công trình dịch vụ khác đang bị bỏ hoang.

Hiện trạng dự án Khu du lịch Vũng Tàu Paradise. Ảnh: Quang Hưng

Xếp thứ hai là Công ty CP Đầu tư Golden Hill với số tiền nợ thuế 1.568 tỷ đồng. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư dự án khu phức hợp Alpha City tại địa chỉ số 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh. Dự án tọa lạc trên khu “đất vàng” rộng hơn 8.300 m² nhưng đã bị đình trệ trong nhiều năm nay.

Trong số các doanh nghiệp nợ thuế từ 50–100 tỷ đồng cũng có không ít công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Đơn cử như: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim (nợ 52,7 tỷ đồng); Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (nợ 66,5 tỷ đồng); Công ty CP Dịch vụ – Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh (nợ 69,4 tỷ đồng); Công ty CP BCG Land (nợ 71 tỷ đồng)…

Đáng chú ý, trong danh sách nợ thuế được Thuế TPHCM công khai đợt này có 82 doanh nghiệp có số tiền nợ thuế dưới 100.000 đồng. Chi tiết như sau: