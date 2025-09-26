Tại Việt Nam, bệnh tim mạch là nguyên nhân dẫn tới 31-33% tổng số ca tử vong, tương đương hơn 200.000 người mỗi năm. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành duy trì 150 phút vận động cường độ vừa hoặc 75 phút cường độ mạnh mỗi tuần. Hoạt động thể chất thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch tới 30%, đồng thời kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu và cân nặng.

Theo các chuyên gia, 80% số ca tử vong sớm do bệnh tim mạch có thể phòng ngừa nếu duy trì thói quen vận động đều đặn, kết hợp với kiểm soát yếu tố nguy cơ và tầm soát định kỳ. Những hoạt động đơn giản như chạy bộ, đi bộ nhanh hay bơi lội đều là “liều thuốc miễn phí” giúp trái tim khỏe mạnh.

Tình trạng thiếu vận động tại Việt Nam đang ở mức báo động, đặc biệt với thanh thiếu niên. Theo Báo cáo toàn cầu về hoạt động thể chất năm 2022 của WHO, 91% nữ và 82% nam trong độ tuổi 11-17 không đạt mức vận động 60 phút mỗi ngày. Điều này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm, bao gồm bệnh tim mạch.

Luyện tập tốt cho tim mach.

Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng 60 phút vận động mỗi ngày không chỉ giúp thanh thiếu niên có trái tim và xương khỏe mạnh mà còn cải thiện cơ bắp, khả năng vận động và tư duy, xây dựng nền tảng cho tương lai.

Luyện tập thể thao không chỉ là cách bảo vệ trái tim mà còn tốt cho sức khỏe toàn diện. Hãy bắt đầu từ những bước đi bộ, những vòng chạy hay các hoạt động thể thao yêu thích để giữ nhịp tim luôn ổn định và khỏe mạnh.

Thông điệp toàn cầu của Ngày Tim mạch Thế giới năm nay - Đừng để tim lỡ nhịp nhấn mạnh rằng việc bảo vệ trái tim cần bắt đầu từ những hành động đơn giản hằng ngày. Mỗi bước chạy, mỗi vòng bơi hay mỗi buổi đi bộ nhanh đều là cách giữ cho nhịp tim khỏe mạnh và ổn định.

Ngày Tim mạch Thế giới, tổ chức vào 29/9 hằng năm, là sự kiện toàn cầu do Liên đoàn Tim mạch Thế giới (WHF) và WHO khởi xướng từ năm 1999. Sự kiện nhấn mạnh vai trò của lối sống lành mạnh, đặc biệt là luyện tập thể thao, trong việc phòng ngừa bệnh tim mạch - nguyên nhân tử vong hàng đầu thế giới, cướp đi 20,5 triệu sinh mạng mỗi năm.

Tại Việt Nam, sáng kiến “Hợp tác Thể thao vì Sức khỏe Cộng đồng” được khởi xướng bởi Ủy ban Olympic Quốc Tế và WHO, nhằm thúc đẩy vai trò của thể thao cộng đồng trong việc giảm tình trạng thiếu hoạt động thể chất và nâng cao sức khỏe.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền - Giám đốc chương trình Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu tại PATH cho rằng sáng kiến đặt mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng thông qua truyền thông giúp cộng đồng hiểu biết về lợi ích của hoạt động thể lực, khuyến khích người dân đặc biệt là thanh thiếu niên tăng cường tham gia các hoạt động thể dục, thể thao nhằm xây dựng thói quen rèn luyện thể chất, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm gánh nặng của các bệnh không lây nhiễm.

Tập luyện giảm nguy cơ tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì; tăng HDL (cholesterol “tốt”), giảm LDL (cholesterol “xấu”) , hạn chế xơ vữa động mạch; cải thiện tuần hoàn máu, huyết áp ổn định. Việc tập thể dục còn giảm căng thẳng, lo âu, trầm cảm giúp ngủ ngon, sống khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ.