Theo nghiên cứu từ J.D. Power năm 2025, có tới 22% người mua xe mong muốn nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn thêm về các tính năng sau vài tuần nhận xe, nhưng hơn một nửa trong số họ (53%) lại hoàn toàn bị đại lý “bỏ quên”. Các chuyên gia chỉ ra rằng, việc chủ động theo dõi và đồng hành cùng người dùng sau khi bàn giao chính là "chìa khóa vàng" để giữ chân khách hàng và tạo nên sự gắn bó dịch vụ dài hạn.

Nghệ sĩ Only C nhận bàn giao xe Geely EX2 (tháng 8/2026)

Thấu hiểu triết lý ấy, Tasco Auto cùng Geely Việt Nam hướng đến thiết lập một chuẩn mực dịch vụ mới qua chương trình chăm sóc khách hàng “Trọn an tâm, trọn cảm xúc, trọn gắn kết”, cụ thể hóa bằng chuỗi 26 đặc quyền toàn diện với thông điệp: Doanh nghiệp luôn lắng nghe, thấu hiểu và không ngừng hiệu chỉnh mỗi ngày để mang lại hành trình phụng sự trọn vẹn nhất cho khách hàng - từ trước, trong và sau khi sở hữu xe.

Trọn an tâm

Nói rõ hơn về tư duy dịch vụ của doanh nghiệp, ông Đàm Quốc An - Giám đốc Chăm sóc Khách hàng Tasco Auto khẳng định: "Chăm sóc khách hàng không đơn thuần là nơi tiếp nhận phản ánh hay khiếu nại, mà đội ngũ phải luôn là những người đồng hành chủ động, phát hiện vấn đề từ sớm để tạo ra hành trình an tâm trọn vẹn trên mỗi chuyến đi. Mua xe chỉ là điểm khởi đầu của một chặng đường dài lâu phía sau."

Giải thích rõ hơn về việc cụ thể hóa cam kết đó, ông Đàm Quốc An cho biết Tasco Auto đã thiết kế 6 cuộc gọi "Happy Call" vào quy trình chuẩn từ khi khách hàng đặt mua xe đến quá trình vận hành sau đó.

Ngay từ khi đặt cọc, cuộc gọi đầu tiên giúp minh bạch hóa giá bán, ưu đãi chính hãng nhằm bảo vệ trọn vẹn quyền lợi người mua. Một ngày trước bàn giao, đội ngũ tư vấn sẽ liên hệ, ghi nhận yêu cầu cá nhân hóa, sẵn sàng cho một lễ giao xe đầy cảm xúc. Sau khi xe lăn bánh 24 giờ, cuộc gọi thứ ba sẽ ghi nhận những cảm nhận lái ban đầu của khách hàng.

Đặc biệt, cuộc gọi ở mốc 3 tháng sử dụng đóng vai trò lắng nghe thực tế những băn khoăn của chủ xe trong giai đoạn đầu trải nghiệm, trước khi tiếp nối bằng các cuộc gọi nhắc lịch bảo dưỡng định kỳ và khảo sát chất lượng sau đó. Cả quy trình chăm sóc khép kín, nơi mỗi góp ý đều là cơ sở để doanh nghiệp hiệu chỉnh mỗi ngày.

Tại Tasco Auto, hệ giá trị "Trọn an tâm" được hậu thuẫn vững chắc từ hạ tầng dịch vụ với mạng lưới 600 xe VETC cứu hộ 24/7 cùng hệ sinh thái VETC Loyalty dành tặng khách hàng nhiều ưu đãi như: tặng 1 năm bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, miễn phí công dán thẻ và kích hoạt VETC eTag cùng 200.000 điểm thưởng. Chủ xe Geely còn được tự động nâng hạng thẻ (Vàng, Bạch Kim, Kim Cương), mở ra đặc quyền phòng chờ VIP và tích điểm 1% cho mỗi giao dịch tại xưởng dịch vụ Capla.

Đặc biệt, để minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và bảo vệ quyền lợi tối đa cho người mua, Tasco Auto áp dụng chính sách hỗ trợ 100.000 đồng cho mỗi ngày chậm giao xe so với cam kết.

Nhằm xóa bỏ rào cản về thời gian chờ phụ tùng - lo ngại lớn nhất của người tiêu dùng khi mua xe mới, Tasco Auto và Geely Việt Nam đã chủ động đầu tư hạ tầng tổng kho quy mô 2.500m2 tại Hà Nội và 1.000m2 tại khu vực phía Nam (sẽ đi vào hoạt động trong năm 2026), bảo đảm nguồn cung liên tục cho hơn 80 xưởng dịch vụ Carpla Service trên toàn quốc. Nhờ đó, hệ thống luôn có sẵn 90% phụ tùng sửa chữa thông thường (bảo dưỡng, thân vỏ, hệ thống lái, điện, điều hòa), rút ngắn thời gian cung ứng phụ tùng từ tổng kho xuống chỉ 1-3 ngày và cắt giảm một nửa thời gian chờ hàng từ 30 ngày xuống 15-18 ngày. Sự chủ động về linh kiện cùng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật AAA giúp doanh nghiệp xử lý dứt điểm 99% các trường hợp lỗi, hỏng hóc, mang lại sự an tâm tối đa cho chủ xe.

Trọn cảm xúc và gắn kết

Bên cạnh các chính sách kỹ thuật, Tasco Auto tối ưu giá trị kinh tế trực tiếp thông qua chính sách "Trọn gắn kết": giảm trực tiếp 1% cho chủ xe cũ mua thêm (Geely, Lynk & Co) và tặng ưu đãi 0,5% giá trị xe khi giới thiệu người thân mua xe thành công, cùng cam kết đồng hành xuyên suốt vòng đời đổi xe.

Không dừng lại ở giá trị vật lý, mảng chăm sóc "trọn cảm xúc" chú trọng nâng tầm đời sống tinh thần cùng khách hàng thông qua không gian sẻ chia tri thức, đồng phát hành và tặng sách, audio book miễn phí (ấn phẩm Autoday, chuỗi Podcast) và cơ hội giao lưu cộng đồng chủ xe tại giải đấu pickleball hoặc giao lưu cùng Đại sứ thương hiệu Chi Pu.

Hệ sinh thái Tasco Co-Club tái định nghĩa showroom thành điểm dừng chân tiện nghi - nơi chủ xe được sử dụng miễn phí phòng họp, không gian làm việc chung, cũng như nhận vé mời đặc quyền đồng hành cùng CLB bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto.

Chương trình chăm sóc khách hàng toàn diện chính là lời khẳng định mạnh mẽ: Tasco Auto và Geely Việt Nam không chỉ bán một chiếc xe, mà mang đến một giải pháp di chuyển trọn an tâm, nơi sự hài lòng của khách hàng được vun đắp từ những hiệu chỉnh nhỏ nhất mỗi ngày.

(Nguồn: Tasco Auto)