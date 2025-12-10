Sáng 10/12, đại diện Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tàu cá số hiệu NA-98687-TS bị chìm trên biển Hà Tĩnh vào hôm qua (9/12), khiến 8 ngư dân gặp nạn.

Tính đến 16h30 chiều qua, tàu cá của Nghệ An đã cứu thành công 7 ngư dân, còn 1 người vẫn đang mất tích.

"Sáng nay có 8 tàu cá của ngư dân và 1 tàu của Cảnh sát biển đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân còn lại", đại diện BĐBP Hà Tĩnh thông tin.

Cảnh sát biển đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích. Ảnh: CTV

Trước đó, tàu cá NA-98687-TS công suất khoảng 1.000 CV chở 8 thành viên, do anh Hồ Sỹ Hùng (34 tuổi, trú phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, di chuyển từ vùng biển Hoàng Mai vào Hà Tĩnh đánh bắt thủy sản.

Đến khoảng 13h30 chiều 9/12, khi đến địa phận Hà Tĩnh, cách cảng Vũng Áng khoảng 50 hải lý về phía Đông Đông Bắc, tàu bị sóng lớn đánh chìm.

Lúc này, thuyền viên phát tín hiệu cấp cứu tới Bộ đội Biên phòng và nhảy xuống biển.

Các thuyền viên bám vào thùng xốp, áo phao, trôi dạt trên biển. Đến 16h30 cùng ngày, 7 người được tàu cá NA-93986 do ông Nguyễn Thái Sơn làm thuyền trưởng phát hiện, tiếp cận ứng cứu và đưa lên thuyền an toàn, còn 1 người vẫn mất tích.