Chiều 28/11, lãnh đạo UBND xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Dương Quang S. (40 tuổi, tạm trú tại xã) sau gần một ngày bị sóng cuốn mất tích.

Thi thể nạn nhân trôi dạt vào khu vực bờ kè thôn 2, xã Liên Hương.

Khu vực cửa cảng Liên Hương, nơi ông S. gặp nạn. Ảnh: Thanh Hiệp

Chiều 27/11, ông S. cùng một người đàn ông chèo thúng ra khu vực cửa cảng Liên Hương để vớt chiếc neo bị chìm thì gặp sóng lớn do ảnh hưởng bão Koto (bão số 15), khiến thúng lật. Người đi cùng may mắn bơi được vào bờ, còn ông S. bị cuốn mất tích.

Trong đêm, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm nhưng trời tối và sóng lớn khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Người dân địa phương cho biết ông S. có hoàn cảnh khó khăn, rời quê Quảng Trị vào xã Liên Hương mưu sinh bằng nghề đi biển nhiều năm qua. Thi thể nạn nhân đã được hỗ trợ chi phí đưa về quê lo hậu sự.