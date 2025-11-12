Đến chiều 12/11, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Ban chỉ huy BĐBP Quảng Trị phối hợp với Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Quảng Ninh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng, chính quyền địa phương và nhân dân đã hoàn tất việc ứng cứu 8 thuyền viên tàu cá QB-91138-TS.

Tàu QB-91138-TS bị chìm tại cửa Nhật Lệ, cách bờ khoảng 500m. Ảnh: CTV

Trước đó, vào lúc 11h50 cùng ngày, tàu QB-91138-TS gồm 8 thuyền viên do anh Hoàng Viết Thành (SN 1992, ở tổ dân phố Hà Thôn, phường Đồng Hới) làm thuyền trưởng đi khai thác hải sản về. Trong lúc vào cửa Nhật Lệ (cách bờ khoảng 500m) thì bị sóng đánh chìm.

Sau khi nhận tin báo, các đơn vị nhanh chóng điều động người và phương tiện phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương và nhân dân để tiếp cận ứng cứu.

Một ngư dân bám dây, bơi vào bờ an toàn. Ảnh: CTV

Các lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận buộc dây cố định tàu vào bờ để các thuyền viên lần lượt bám dây bơi vào, đảm bảo an toàn, sức khỏe ổn định.

Tàu cá QB-91138-TS dài 16,5m, công suất 450CV, chuyên làm nghề lồng xếp, xuất bến tại cửa Nhật Lệ từ ngày 8/11 để đánh bắt hải sản.