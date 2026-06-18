Sáng 18/6, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết đã khẩn trương triển khai lực lượng cứu hộ tàu cá bị phá nước, có nguy cơ chìm khi đang hoạt động trên vịnh Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 1h55 cùng ngày, tàu cá ĐNa-90981TS phát tín hiệu đề nghị cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã điều động tàu BP 08.12.01 cùng 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Hải đội Biên phòng 2 khẩn trương ra hiện trường.

Lực lượng chức năng tiếp cận ứng cứu tàu cá gặp nạn. Ảnh: G.X

Lực lượng Biên phòng đồng thời phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 (thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam) tiếp cận, triển khai phương án cứu hộ tàu cá trong đêm.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định tàu cá ĐNa-90981TS dài 19,2m, công suất 845CV, do ông Trương Thanh Sơn (48 tuổi, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng; trên tàu có 10 thuyền viên. Tàu xuất bến tại Trạm Kiểm soát biên phòng Mân Quang (Đồn Biên phòng Sơn Trà) từ ngày 3/6 để khai thác hải sản.

Sau khi tiếp cận, lực lượng chức năng đã hỗ trợ bơm nước ở khoang tàu để chống chìm, bảo đảm an toàn cho 10 thuyền viên; đồng thời triển khai biện pháp đưa tàu bị nạn vào âu thuyền Thọ Quang vào sáng cùng ngày.