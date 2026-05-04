Sáng 4/5, tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe buýt tuyến 48 mang BKS 29E-208.XX và xe máy.

Cụ thể, xe buýt lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ (hướng đi cầu Chương Dương) đã va chạm với xe máy mang biển số 29AD-293.XX do chị Đỗ Thị H.G. (SN 1991, trú tại TP Hà Nội) điều khiển, đang dừng chờ đèn đỏ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Viết Trường

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết cú va chạm khiến chị G. cùng xe máy bị mắc kẹt dưới gầm xe buýt.

"Hơn 10 người đi đường đã hợp sức nâng nghiêng xe buýt để giải cứu nạn nhân. Bước đầu xác định nạn nhân bị gãy chân, gãy xương bả vai, gãy xương chậu và đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang", đại diện Đội CSGT đường bộ số 5 cho biết.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 5 đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với công an phường sở tại phân luồng giao thông, làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.