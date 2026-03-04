Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 6h ngày 4/3, tàu cá QB-11288-TS dài 14,9m do ông Đào Duy Sáng (SN 1974, trú tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới) làm chủ, làm thủ tục xuất bến tại Trạm Biên phòng Nhật Lệ để ra khơi đánh bắt hải sản.

Khi di chuyển qua khu vực cửa biển Nhật Lệ, tàu không may mắc cạn trong điều kiện sóng to, gió lớn. Đến khoảng 6h50, tàu bị sóng đánh chìm tại khu vực cách bờ biển Mỹ Cảnh khoảng 100m về phía bắc.

Tàu cá bị sóng đánh chìm. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị

Thời điểm gặp nạn, tàu cá có 7 thuyền viên đều mặc áo phao. Sau khi cố gắng bơi vào bờ, 5 người có sức khỏe bình thường; 2 người khác kiệt sức, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới nhưng một người tử vong.

Ngư dân tử vong được xác định là anh T.B.L. (SN 2007, trú tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã điều động hai tổ công tác với 8 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Nguyên nhân vụ chìm tàu đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.