Tối 27/2, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết vụ cháy xảy ra khoảng 17h cùng ngày tại khu vực gần Hang Cỏ, trên vịnh Hạ Long. Thời điểm này, tàu du lịch Signature, số hiệu QN-7269, đang chở 30 du khách và 11 thuyền viên thì xảy ra sự cố cháy.
Ngay khi phát hiện khói lửa, thuyền trưởng và thuyền viên đã tổ chức đưa toàn bộ hành khách rời tàu, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tại khu vực để xử lý sự cố.
Toàn bộ 41 người trên tàu đều an toàn, sức khỏe ổn định.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác xử lý, khắc phục sự cố.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ cũng đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ du khách.