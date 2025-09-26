Video: RT

Hãng tin RT dẫn lời giới chức Nga cho biết, tai nạn xảy ra sau khi đoàn tàu va chạm với một chiếc xe tải ở giao lộ đường bộ cách thành phố Smolensk khoảng 45km về phía tây, trên tuyến đường sắt hướng đến thành phố Vitebsk của Belarus.

Hiện trường vụ lật tàu ở vùng Smolensk, Nga. Ảnh: RT

Trong một thông cáo đưa ra chiều 26/9, Ủy ban Điều tra Nga cho hay: “Tài xế điều khiển chiếc xe tải đã thiệt mạng ngay tại hiện trường. Có vẻ người này đã phớt lờ các tín hiệu đèn cảnh báo và không kịp dừng xe. Kỹ sư và phụ lái tàu cũng bị thương nhẹ trong vụ việc… Vụ va chạm khiến 18 toa tàu trật bánh, trong đó 16 toa bị lật và bốc cháy. Những toa bị cháy đều chở xăng và gỗ”.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga sau đó đã điều động 10 xe cứu hỏa cùng với một đoàn tàu chữa cháy chuyên dụng tham gia công tác dập lửa.