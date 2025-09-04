Theo đài RT, vụ tai nạn liên quan đến tàu điện Gloria xảy ra vào hồi 18h30 giờ địa phương ngày 3/9. Các hình ảnh tại hiện trường cho thấy, toa tàu màu vàng bị phá hủy hoàn toàn, trong khi lực lượng cứu hộ cố gắng kéo các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Giới chức Lisbon thông báo, vụ việc đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 18 người bị thương, trong số các nạn nhân có cả người mang quốc tịch nước ngoài.

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng xác định nguyên nhân dẫn tới tai nạn. Ngoài ra, Chính phủ Bồ Đào Nha dự kiến công bố quốc tang vào ngày 4/9.

Hiện trường vụ tai nạn tàu điện ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Video: RT

Thị trưởng Lisbon Carlos Moedas mô tả vụ việc là "một bi kịch đối với thành phố". Quan chức này cho hay, cảnh sát và Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã mở cuộc điều tra chính thức để xác định nguyên nhân.

Theo truyền thông địa phương, Gloria là tuyến tàu điện nổi tiếng ở trung tâm Lisbon, được khai trương năm 1885. Tuyến tàu điện này do công ty vận tải công cộng Carris điều hành, phục vụ cả khách du lịch lẫn cư dân địa phương. Đại diện công ty khẳng định các quy trình bảo dưỡng và kiểm tra hằng ngày vẫn được thực hiện đều đặn.