Mới đây, ban quản lý cảng Bến Đầm, đặc khu Côn Đảo (TPHCM) cho biết, con tàu Sheng Li đã được di dời khỏi khu vực Bến Đầm, sau 2 năm trôi dạt và bị bỏ lại tại khu vực này.

Tàu Sheng Li từng là điểm check-in nổi tiếng của giới trẻ mỗi khi đến Côn Đảo.

Tàu Sheng Li "vô chủ" được bỏ lại khu vực neo đậu tránh trú bão của Côn Đảo hơn 2 năm qua. Ảnh: Ngọc Ngọc

Theo ban quản lý cảng Bến Đầm, đơn vị trúng đấu giá con tàu đã huy động phương tiện chuyên dụng để kéo thân tàu ra khỏi khu vực neo đậu tránh trú bão của Côn Đảo, di chuyển đến vùng neo đậu khác chờ xử lý.

Trước đó, con tàu này được bán đấu giá với mục đích thu hồi phế liệu, không được phép cải hoán hay sử dụng cho mục đích khác.

Tàu Sheng Li bị hoen gỉ, bong tróc theo thời gian. Ảnh: Con Dao Dive Center

Hơn 2 năm trước, tàu Sheng Li trôi dạt tự do trên biển và được lực lượng chức năng kéo về neo đậu tại cảng Hải đội R33, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (đóng tại Côn Đảo). Đến tháng 8/2024, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã phê duyệt kế hoạch di dời tàu đến khu tránh trú bão cách vị trí cũ khoảng 1,5km.

Vừa qua, một doanh nghiệp đề xuất với UBND TPHCM đánh chìm con tàu để tạo thành điểm lặn cao cấp, mang lại trải nghiệm du lịch độc đáo cho Côn Đảo, tuy nhiên ý tưởng này không được chấp thuận.

Sau nhiều năm bỏ hoang giữa biển, thân tàu Sheng Li bị xuống cấp, xuất hiện tình trạng hoen gỉ, bong tróc, song lại mang vẻ đẹp hoang sơ, ma mị.

Hình ảnh con tàu nghiêng mình trên làn nước tĩnh lặng từng “gây sốt” mạng xã hội, trở thành “tọa độ vàng” check-in của giới trẻ yêu thích chụp ảnh và quay vlog mỗi khi đến Côn Đảo.

Tàu Sheng Li từng là điểm check-in nổi tiếng của du khách mỗi khi đến Côn Đảo. Ảnh: Ngan Vu

Trước thông tin tàu Sheng Li rời Côn Đảo, nhiều du khách đã chia sẻ lại những bức ảnh kỷ niệm cùng dòng nhắn “tạm biệt Sheng Li”. Đó giống một cách lưu giữ hình ảnh biểu tượng gắn liền với thanh xuân và những chuyến đi của họ tại hòn đảo bình yên này.

Chị Hoàng Thị Bích Ngọc (35 tuổi, trú phường Tam Thắng, TPHCM) - du khách từng nhiều lần đến Côn Đảo, chia sẻ: “Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy con tàu Sheng Li giữa khung cảnh biển trời xanh biếc, cảm giác rất đặc biệt. Con tàu cũ kỹ nhưng có gì đó rất lãng mạn. Lần này nghe tin con tàu bị kéo đi, tôi thấy tiếc nuối vì từ nay sẽ không còn được nhìn thấy hình ảnh quen thuộc ấy nữa”.