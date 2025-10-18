Ngày 18/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo (TPHCM) tổ chức chương trình “Bữa cơm nghĩa tình quân dân” dành cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, lãnh đạo đặc khu và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng hơn 150 người dân dùng bữa cơm thân mật trong không khí ấm áp, gần gũi.

Các cán bộ, chiến sĩ dùng cơm cùng người dân. Ảnh: Hiền Lương

Ông Nguyễn Anh Nhựt - Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo - cho biết chương trình thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông đề nghị tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình này tới các khu dân cư, tạo nhịp cầu kết nối giữa chính quyền, bộ đội và nhân dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi đảo xa.

Ông Nguyễn Anh Nhựt ủng hộ chương trình "bữa cơm nghĩa tình quân dân". Ảnh: Hiền Lương

Bà Nguyễn Thị Lâm (trú khu dân cư số 8) chia sẻ đây là lần thứ hai tham gia chương trình và rất xúc động khi nhận được quan tâm của các cấp lãnh đạo.

“Bữa cơm không chỉ làm no lòng mà còn ấm tình người, giúp chúng tôi thêm yêu cuộc sống, thêm tin tưởng vào chính quyền và bộ đội" - bà Lâm nói.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ân cần đón tiếp, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn đến tham dự chương trình. Ảnh: Hiền Lương

Những mâm cơm giản dị nhưng nghĩa tình không chỉ là bữa ăn mà còn được gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia, đùm bọc và trách nhiệm của chính quyền, lực lượng vũ trang với nhân dân; góp phần xây dựng hình ảnh Côn Đảo ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, nghĩa tình.