Ngày 8/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An quyết định xử phạt hành chính chị H.T.H. (1991, trú Nghệ An) 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe do điều khiển ôtô đi vào lối tự mở giao cắt đường sắt, nơi có biển cấm ôtô lưu thông.

Chiều 5/12, chị H. lái ôtô biển số 37K-xxx qua lối tự mở giữa hai ga Vinh – Yên Xuân, thuộc xã Thiên Nhẫn, Nghệ An.

Công an làm việc với nữ tài xế. Ảnh: T. Luân

Khi băng qua đường sắt, ôtô bất ngờ trật bánh, mắc kẹt trên đường ray. Thời điểm đó, một đoàn tàu hàng chạy hướng Hà Tĩnh – Nghệ An với tốc độ hơn 70 km/h đang tới gần. Một người dân đã kịp thời ra hiệu, giúp lái tàu nhận biết tình huống nguy hiểm và xử lý kịp thời.

Hình ảnh xe của nữ tài xế mắc kẹt trên đường ray. Ảnh: Cắt từ clip

Lái tàu kịp thời phanh khẩn cấp, dừng cách ôtô khoảng 100m, tránh được va chạm. Sự cố khiến tàu dừng khoảng một phút, không ảnh hưởng đến lịch trình các đoàn tàu khác.

Sau khi được người dân hỗ trợ, chị H. đưa xe ra khỏi vị trí mắc kẹt và tiếp tục di chuyển. Theo lực lượng chức năng, lối đi này có biển cấm ô tô và cảnh báo rõ ràng, tầm nhìn tốt nhưng tài xế vẫn cố đi vào dẫn đến vi phạm.