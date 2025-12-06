Tình huống nguy hiểm xảy ra chiều 5/12 trên tuyến đường sắt Bắc – Nam thuộc địa phận Nghệ An, khi lái tàu kịp thời hãm phanh khẩn cấp, tránh cú va chạm có thể dẫn tới thảm họa.

Cụ thể, vào 14h01 cùng ngày, đoàn tàu hàng AH1 do đầu máy Đổi mới D19E-950 kéo, khi chạy đến km 323+850 khu gian Vinh – Yên Xuân, bất ngờ phát hiện một ô tô con chết máy nằm chắn ngang đường sắt tại lối đi tự mở.

Ô tô con chết máy. Ảnh: VNR

Ngay khi phát hiện chướng ngại vật, lái tàu Đỗ Trung Kiên lập tức kích hoạt phanh hãm khẩn cấp theo đúng quy trình. Đây là thao tác mang tính quyết định, bởi đoàn tàu đang kéo 24 toa hàng, tổng tải gần 850 tấn, di chuyển với vận tốc cao nên quãng đường cần để dừng tàu lớn gấp nhiều lần so với phương tiện đường bộ.

Nhờ hành động kịp thời này, đoàn tàu đã dừng lại đúng lúc, loại trừ nguy cơ va chạm và tránh được những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết khu vực xảy ra sự cố nằm tại lối đi tự mở km 323+850. Theo rà soát của Phân ban An toàn đường sắt, vị trí này đã được bố trí đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn như biển cảnh báo “Chú ý tàu hỏa”, cột thu hẹp, mặt đường đã thi công và tầm nhìn thông thoáng.

Đoàn tàu phanh kịp, tránh được tai nạn đáng tiếc. Ảnh: VNR

Dù vậy, đây vẫn là khu vực tiềm ẩn rủi ro bởi lối đi tự mở không có người gác và phụ thuộc hoàn toàn vào sự quan sát của người điều khiển phương tiện đường bộ.

Theo thống kê của ngành đường sắt, đến 30/11, mạng lưới đường sắt quốc gia có 4.048 vị trí giao cắt, trong đó: 1.517 đường ngang, gồm: 675 đường ngang có gác, 750 đường ngang cảnh báo tự động có chắn, 9 đường ngang cảnh báo tự động, 83 đường ngang chỉ có biển báo; 2.531 lối đi tự mở (chiếm hơn 62%), là nhóm có nguy cơ xảy ra tai nạn cao nhất.



Đa số tai nạn đường sắt xảy ra tại lối đi tự mở. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện đường bộ: thiếu quan sát, cố vượt dù tàu đến gần, dừng đỗ sai quy định… Ngành đường sắt nhiều năm qua đã tăng cường phối hợp địa phương và đẩy mạnh cảnh báo, nhưng ý thức chấp hành giao thông tại một bộ phận người dân vẫn là điểm nghẽn lớn nhất.

Tự chủ công nghệ đường sắt: Việt Nam học gì từ Trung Quốc và Hàn Quốc? Sự bứt phá ngoạn mục của đường sắt Hàn Quốc và mô hình tự chủ vận hành – bảo trì của Trung Quốc mở ra nhiều gợi ý quan trọng cho Việt Nam trong hành trình phát triển hệ thống metro hiện đại, bền vững.













