Ghi nhận của PV VietNamNet ngày 17/8, dọc tuyến đường sắt Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh Ninh Bình còn tồn tại nhiều lối đi tự mở qua đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Một lối đi tự mở tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình. Những lối đi này hình thành từ thói quen đi lại lâu năm của người dân, không có rào chắn, chỉ được cắm biển báo "chú ý tàu hoả".

Người dân tự cắt rào sắt làm lối mở nhỏ để đi lại.

Đường sắt dọc đường Văn Cao (phường Trường Thi) còn khá nhiều lối đi tự mở. Theo người dân địa phương, khu vực đối diện Trường tiểu học Lộc An đầu năm 2025 xảy tai nạn đường sắt khiến 1 người tử vong.

Ông V.T.P. (trú tại phường Trường Thi), ông cũng như nhiều người dân rất ủng hộ việc đóng các lối đi tự mở đường sắt để bảo đảm an toàn và mong được chính quyền xây dựng đường gom để người dân có lối đi thuận tiện.

Một lối đi cắt ngang đường sắt rộng khoảng hơn 3m tại quốc lộ 10 rẽ vào thôn Dương Lai, mỗi ngày có rất đông phương tiện qua lại. Đây từng là một “điểm đen” về tai nạn giao thông đường sắt do đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

Lối mở này có tầm nhìn hạn chế do cây cối và các công trình xây dựng sát đường sắt che khuất nên nguy cơ xảy ra tai nạn cao.

Từ năm 2019, ngành đường sắt đã có giải pháp tạm thời là bố trí người gác tàu tại lối đi cắt ngang đường sắt này để cảnh giới mỗi khi tàu qua, giúp giảm đáng kể nguy cơ.

Lối mở đường sắt tại xã Vạn Xuân (tỉnh Ninh Bình) đã được rào lại, xoá bỏ.

Theo thống kê của Cục đường sắt Việt Nam, tính đến tháng 7/2025, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình còn 227 lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt.

Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình giao UBND các xã, phường có tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua tăng cường tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định; chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương tổ chức thực hiện ngay việc giải tỏa các vị trí vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt; rà soát, xác định vị trí lối đi tự mở nguy hiểm đối với an toàn giao thông, thực hiện rào đóng, xóa bỏ tối đa các lối đi tự mở trên địa bàn mà không phải xây dựng công trình phụ trợ (đường gom, cầu vượt,...).

Đối với các lối đi tự mở chưa thể rào đóng, xóa bỏ trong năm 2025, tiếp tục áp dụng các biện pháp để đảm bảo an toàn giao thông như tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện cơ giới đi qua đường sắt tại các đường ngang hợp pháp, hạn chế tối đa các phương tiện vận tải hạng nặng lưu thông qua lối đi tự mở; duy trì đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, biển cảnh báo tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; bố trí nhân lực cảnh giới an toàn giao thông tại các lối đi tự mở tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.