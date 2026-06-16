Theo đó, Taxi Quê Lụa sẽ đầu tư bổ sung 2.000 ô tô điện VinFast, nâng tổng quy mô đội xe điện lên hơn 3.000 xe, đáp ứng kế hoạch mở rộng hoạt động trên toàn quốc. Sự kiện cũng góp phần phản ánh niềm tin ngày càng lớn của các doanh nghiệp đối với mô hình vận tải thuần điện.

Việc mở rộng hợp tác chiến lược giữa Taxi Quê Lụa và Green SM là bước tiến tiếp theo của thỏa thuận đã ký kết từ năm 2024, khi đưa vào vận hành tổng cộng 1.000 xe điện VinFast trên nền tảng Green SM. Những kết quả tích cực về hiệu quả khai thác và khả năng tiếp cận khách hàng trong 2 năm qua đã tạo động lực để Taxi Quê Lụa tiếp tục đầu tư bổ sung 2.000 ô tô điện VinFast các loại, bao gồm các mẫu VF 5, VF 6, Limo Green và các xe phù hợp với nhu cầu vận tải hành khách.

Ông Trần Lê Phương, Phó Tổng Giám đốc GSM toàn cầu (trái) và ông Nguyễn Quốc Biên, Giám đốc Công ty Cổ phần Phúc Thịnh (Taxi Quê Lụa) tại lễ ký kết mở rộng hợp tác.

Là một trong những thương hiệu taxi lâu đời tại Hà Nội, Taxi Quê Lụa đang từng bước hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi toàn bộ đội xe sang phương tiện điện. Sau khoản đầu tư mới, tổng số xe điện của doanh nghiệp sẽ vượt mốc 3.000 chiếc, tiến gần hơn tới mục tiêu chuyển đổi 100% phương tiện trong thời gian sớm nhất.

Theo thỏa thuận hợp tác, Green SM sẽ tiếp tục đồng hành cùng Taxi Quê Lụa trong quá trình mở rộng và vận hành đội xe điện thông qua nền tảng công nghệ, các giải pháp quản lý vận hành và hệ sinh thái hỗ trợ phương tiện điện. Hai bên cũng sẽ phối hợp phát triển mạng lưới tài xế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển ngày càng tăng của người dân.

Việc Taxi Quê Lụa tiếp tục đầu tư mở rộng đội xe điện cho thấy xu hướng chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành vận tải Việt Nam. Xe điện ngày càng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhờ khả năng tối ưu chi phí vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững trong dài hạn.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Quốc Biên - Giám đốc Công ty Cổ phần Phúc Thịnh (Taxi Quê Lụa) cho biết: “Khoản đầu tư bổ sung 2.000 xe điện lần này không chỉ là bước mở rộng quy mô hoạt động của Taxi Quê Lụa mà còn thể hiện niềm tin của chúng tôi vào tương lai của vận tải điện. Sau thời gian vận hành thực tế, chúng tôi nhận thấy xe điện mang lại nhiều lợi ích cả về chất lượng dịch vụ, hiệu quả khai thác và trải nghiệm khách hàng. Đây là cơ sở để Taxi Quê Lụa tiếp tục đầu tư dài hạn, hướng tới mục tiêu chuyển đổi toàn bộ đội xe sang phương tiện thuần điện.”

Đại diện Green SM, VinFast và Taxi Quê Lụa tại lễ ký kết.

Ông Trần Lê Phương - Phó Tổng Giám đốc GSM toàn cầu chia sẻ: “Khoản đầu tư mới của Taxi Quê Lụa cho thấy xe điện đang ngày càng trở thành lựa chọn phát triển dài hạn của các doanh nghiệp vận tải. Không chỉ giúp tối ưu chi phí vận hành, xe điện còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Chúng tôi tin rằng sự đồng hành giữa Green SM và các đối tác địa phương sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của ngành vận tải tại Việt Nam.”

Ngoài Taxi Quê Lụa, hiện Green SM đang đồng hành cùng gần 100 doanh nghiệp vận tải trên cả nước trong quá trình chuyển đổi sang xe điện. Mạng lưới đối tác liên tục mở rộng cho thấy mô hình vận tải điện đang ngày càng được triển khai ở quy mô lớn, góp phần thúc đẩy quá trình điện hóa phương tiện và xây dựng hệ sinh thái vận tải xanh, hiện đại và hiệu quả tại Việt Nam.

Thu Loan