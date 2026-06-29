Trong nhiều năm, giá trị của bất động sản thương mại thường được đánh giá qua vị trí và khả năng tiếp cận. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của các đại đô thị, quy mô cộng đồng cư dân và nhu cầu tiêu dùng thực tế đang trở thành yếu tố quyết định hiệu quả khai thác của các mặt bằng thương mại.

Theo Savills Việt Nam, các đại đô thị đang hình thành những "thị trường tiêu dùng nội khu", nơi nhu cầu mua sắm, ăn uống, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ thiết yếu được tạo ra từ chính cư dân sinh sống trong dự án. Khi cộng đồng cư dân đủ lớn và hệ thống tiện ích đồng bộ, shop khối đế có điều kiện vận hành ổn định, giảm phụ thuộc vào nguồn khách vãng lai.

Đơn cử như đại đô thị Smart City phía Tây Hà Nội, theo quy hoạch dự kiến quy tụ khoảng 80.000 cư dân khi hoàn thiện. Với quy mô này, nhu cầu sử dụng các dịch vụ thiết yếu được duy trì thường xuyên, tạo nguồn khách hàng ổn định cho hệ thống thương mại nội khu.

Điển hình là hai dự án đang được giới đầu tư quan tâm như The Victoria nằm trong đại đô thị Smart City và The Matrix One Premium nằm tại Mỹ Đình. Với lợi thế nổi bật về tiến độ xây dựng, thời điểm bàn giao cận kề và khả năng nhanh chóng hình thành cộng đồng cư dân, hai dự án đang thu hút lượng lớn khách hàng quan tâm đầu tư.

Đối với The Victoria, lợi thế không chỉ đến từ vị trí nằm trong đại đô thị Smart City mà còn ở việc được thừa hưởng ngay cộng đồng cư dân đông đảo của toàn khu đô thị. Khi dự án đi vào vận hành, các shop khối đế không chỉ phục vụ cư dân của riêng The Victoria mà còn đáp ứng nhu cầu của hàng chục nghìn cư dân tại các phân khu lân cận.

Shophouse khối đế The Victoria ghi điểm ở sự gần gũi. Ảnh phối cảnh dự án

Đây chính là điểm khác biệt của mô hình thương mại trong đại đô thị. Một cửa hàng không chỉ khai thác nhu cầu của một tòa nhà mà có thể tiếp cận cả một cộng đồng cư dân quy mô lớn. Nhờ đó, các thương hiệu bán lẻ, F&B, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, cửa hàng tiện ích hay dịch vụ gia đình có cơ hội nhanh chóng hình thành tệp khách hàng ổn định ngay sau khi dự án bàn giao.

Bên cạnh lợi thế về cộng đồng cư dân, The Victoria còn nằm trên trục Lê Trọng Tấn, kết nối thuận tiện với hệ thống giao thông khu vực và tuyến Metro, giúp gia tăng khả năng tiếp cận của khách hàng ngoài khu đô thị, mở rộng dư địa khai thác kinh doanh.

Nếu The Victoria đại diện cho mô hình thương mại cộng đồng trong lòng đại đô thị, thì The Matrix One Premium lại mang đến cơ hội đầu tư tại trung tâm Mỹ Đình - nơi quy tụ cộng đồng doanh nhân, chuyên gia quốc tế, văn phòng, trung tâm hội nghị và các công trình dịch vụ quy mô lớn phía Tây Hà Nội.

Tại đây, Shop Apartment - Business House không chỉ hưởng lợi từ cư dân nội khu mà còn tiếp cận lượng khách lớn đến từ hệ sinh thái thương mại và văn phòng hiện hữu. Đây là lợi thế phù hợp với các showroom, văn phòng đại diện, trung tâm tư vấn, doanh nghiệp dịch vụ cao cấp hay những thương hiệu mong muốn xây dựng hình ảnh tại một địa chỉ mang tính biểu tượng.

Shop Apartment tại The Matrix One Premium mở ra không gian kinh doanh gắn với vị thế trung tâm mới Hà Nội. Ảnh phối cảnh dự án

Được quy hoạch cùng The Matrix One Mall và hệ thống tiện ích đa tầng, Shop Apartment góp phần hình thành một tổ hợp thương mại - dịch vụ đa chức năng, mở rộng khả năng khai thác kinh doanh thay vì chỉ phục vụ nhu cầu cư dân như mô hình shophouse truyền thống.

Có thể thấy, dù phát triển theo hai mô hình thương mại khác nhau, The Victoria và The Matrix One Premium đều được hưởng lợi từ yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị của shop khối đế: cộng đồng cư dân và hệ sinh thái sống đã hoặc đang hình thành. Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên những sản phẩm có khả năng tạo dòng tiền thực, việc đầu tư vào shop khối đế tại các dự án đã có nền tảng cư dân và tiến độ xây dựng được đánh giá là lựa chọn có nhiều tiềm năng trong dài hạn.

Ngọc Minh