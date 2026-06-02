Lời tòa soạn: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku, ngày 19/4/1946, đến nay vẫn còn nguyên giá trị; đặc biệt trong bối cảnh các thế lực thù địch ngày càng gia tăng hoạt động chống phá, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ góc nhìn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số Tây Nam Bộ, VietNamNet thực hiện tuyến bài "Giữ vững “trận địa” nền tảng, tư tưởng của Đảng từ địa bàn Tây Nam Bộ" trong bối cảnh hiện nay.

Không gian mạng – “trận địa” chống phá ngày càng tinh vi

Trong tiến trình phát triển của đất nước, mạng xã hội và các nền tảng số đã tạo ra nhiều giá trị tích cực. Ở Tây Nam Bộ, nhiều địa phương tận dụng mạng xã hội để quảng bá du lịch cộng đồng, tiêu thụ nông sản, phát triển hợp tác xã, tạo việc làm cho lao động địa phương và giữ gìn nghề truyền thống, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ ấy, không gian mạng cũng trở thành “trận địa tư tưởng” nóng bỏng, mà các thế lực thù địch triệt để lợi dụng để chống phá Việt Nam.

Nếu như trước đây, các luận điệu xuyên tạc thường xuất hiện dưới dạng tài liệu phát tán bí mật hoặc những bài viết công khai dễ nhận diện, thì hiện nay các đối tượng đã chuyển sang phương thức tinh vi hơn. Chúng cắt ghép video, bóp méo phát ngôn, dựng nên các “câu chuyện” mang màu sắc dân tộc, tôn giáo nhằm kích động tâm lý bất mãn, hoài nghi trong một bộ phận người dân.

Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật đã bị tổ chức phản động lợi dụng để xuyên tạc bản chất, biến các đối tượng vi phạm thành “nạn nhân”, “người đấu tranh cho tự do tôn giáo” nhằm gây sức ép và kích động dư luận.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Thạch Chanh Tra. Ảnh: Hồ Giang

Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Thạch Chanh Tra (54 tuổi, ngụ xã Long Hiệp) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2025, Thạch Chanh Tra đã lợi dụng mạng xã hội để thường xuyên đăng tải, chia sẻ, phát trực tiếp nhiều nội dung chứa thông tin sai sự thật; tham gia bình luận các nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan nhà nước và cá nhân.

Không chỉ riêng vụ việc này, năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đưa ra xét xử và tuyên bị cáo Thạch Chanh Đa Ra (SN 1990, ngụ xã Loan Mỹ, tỉnh Vĩnh Long) 6 năm tù giam và bị cáo Dương Khải (SN 1994, ngụ phường Vĩnh Châu, TP. Cần Thơ) 5 năm 9 tháng tù giam với 2 tội danh: “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” và “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Bị cáo Kim Khiêm (SN 1978, ngụ xã Loan Mỹ, tỉnh Vĩnh Long) 3 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Bị cáo Thạch Ve Sanal (SN 1987) bị tòa tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Đối tượng Thạch Chanh Đa Ra thời điểm bị bắt giữ.

Thạch Chanh Đa Ra từng là tu sĩ tại chùa Đại Thọ, xã Loan Mỹ. Từ năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ vào tháng 3/2024, Thạch Chanh Đa Ra và Kim Khiêm thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ bài viết, video và livestream nhiều thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức cũng như danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Đáng chú ý, chiều 22/11/2023, khi tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, UBND xã Loan Mỹ cùng 2 phật tử đại diện người dân địa phương đến chùa Đại Thọ liên hệ làm việc thì bị khóa cổng.

Thạch Chanh Đa Ra đã trực tiếp chỉ đạo khống chế các thành viên trong tổ công tác, hành hung gây thương tích; đồng thời đưa các thành viên vào chánh điện, khóa cửa và canh giữ không cho ra ngoài.

Những hành vi này vi phạm pháp luật nghiêm trọng, không xứng đáng là thành viên của Tăng đoàn và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau đó, Hội đồng Yết ma đã biểu quyết 100% đồng ý khai trừ, không công nhận Thạch Chanh Đa Ra là thành viên Tăng đoàn và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trang web phản động thường xuyên đăng tải bài viết xuyên tạc các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ngay sau khi các vụ việc được xử lý, hàng loạt trang web phản động như Việt Tân, VOA, RFI… đã đồng loạt đăng tải bài viết xuyên tạc.

Chiêu bài quen thuộc của các thế lực chống phá là lợi dụng những vụ việc đơn lẻ để quy chụp tình hình nhân quyền, dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam; từ đó quốc tế hóa vấn đề, gây áp lực đối ngoại và kích động tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Các tổ chức này viện dẫn thông tin từ những tổ chức bất hợp pháp như Liên đoàn Khmer Krom (KKF) hay Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu (CSW)… cho rằng, các đối tượng bị bắt giữ “không phạm tội”, “bị đàn áp tôn giáo”, thậm chí yêu cầu trả tự do cho những người vi phạm pháp luật.

Giữ vững nền tảng tư tưởng bằng sự chủ động

Tây Nam Bộ hiện nay gồm 6 tỉnh, thành phố với tổng diện tích tự nhiên khoảng 4 triệu ha, có 27 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào Khmer với Phật giáo Nam tông là một bộ phận quan trọng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Chính vì vậy, các thế lực thù địch luôn lợi dụng sự khác biệt về dân tộc, tín ngưỡng để tung ra luận điệu đòi thành lập cái gọi là “Nhà nước Khmer Kampuchea Krom”.

Ở nước ngoài, nhiều tổ chức phản động như Hội Ái hữu Khmer Kampuchea Krom”,“Hội sư sãi Khmer Kampuchea Krom”, “Liên đoàn Khmers Kampuchea-Krom”… liên tục sử dụng mạng xã hội để kích động, lôi kéo sư sãi và những đối tượng có tư tưởng cực đoan.

Thực tế cho thấy, mục tiêu sâu xa của các thế lực thù địch không chỉ dừng ở việc tạo dư luận xấu, mà là làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; chia rẽ mối quan hệ gắn bó giữa các dân tộc, tôn giáo; từ đó gây mất ổn định chính trị – xã hội.

Bởi vậy, việc nhận diện rõ các thủ đoạn chống phá và chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai trái, không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer ngày càng khởi sắc.

Tại Cà Mau, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thời gian qua đã đẩy mạnh đổi mới nội dung tuyên truyền theo hướng đa dạng, linh hoạt và bám sát thực tiễn.

Nội dung tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng thời, địa phương chú trọng lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Cà Mau, diễn ra ngày 7/5 vừa qua, ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Cà Mau nêu rõ, Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục trong công tác tuyên truyền; chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời định hướng thông tin trước những vấn đề phát sinh.

Cùng với đó là phát huy tối đa lợi thế của các nền tảng số; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng đấu tranh trên không gian mạng; tăng cường lan tỏa thông tin tích cực về phát triển kinh tế, các mô hình hiệu quả, cách làm hay nhằm đẩy lùi thông tin xấu độc.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Cà Mau, diễn ra ngày 7/5.

Cùng với cả nước, Cần Thơ thời gian qua đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp; xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI cùng HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Xác định đây cũng là giai đoạn các thế lực thù địch gia tăng chống phá, lợi dụng những thay đổi về tổ chức bộ máy, chính sách để xuyên tạc, Cần Thơ đã đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi phải chủ động, kịp thời, sắc bén hơn.

Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, các địa phương phải chuyển mạnh sang tạo lập sản phẩm truyền thông, định hướng dư luận và củng cố niềm tin của nhân dân.

