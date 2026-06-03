Lời tòa soạn: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku, ngày 19/4/1946, đến nay vẫn còn nguyên giá trị; đặc biệt trong bối cảnh các thế lực thù địch ngày càng gia tăng hoạt động chống phá, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ góc nhìn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số Tây Nam Bộ, VietNamNet thực hiện tuyến bài "Giữ vững “trận địa” nền tảng, tư tưởng của Đảng từ địa bàn Tây Nam Bộ" trong bối cảnh hiện nay. * Bài 1: Tây Nam Bộ và cuộc chiến chống luận điệu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

Những chính sách đi vào cuộc sống

Phường Vĩnh Châu, địa bàn ven biển của TP. Cần Thơ, là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó đồng bào Khmer chiếm trên 56% dân số.

Nếu như nhiều năm trước, đời sống của không ít hộ dân còn chật vật, thì nay diện mạo địa phương đã thay đổi rõ nét nhờ nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Câu chuyện của ông Thạch Sóc, dân tộc Khmer, ngụ ấp Vĩnh Bình là minh chứng hiệu quả từ những chính sách “ý Đảng hợp lòng dân”. Gia đình ông được hỗ trợ 4 con heo giống và thức ăn chăn nuôi. Chính quyền địa phương còn cử cán bộ nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nhờ đó đàn heo phát triển tốt, giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập.

Điều phấn khởi nhất là ông Thạch Sóc đã từng bước học được cách tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình kinh tế gia đình. Khi được hỗ trợ vay vốn làm ăn, ông mạnh dạn thuê đất sản xuất để xen canh hành và ớt. Sau mỗi vụ thu hoạch, trừ chi phí thì gia đình vẫn còn khoản tích lũy để trang trải cuộc sống và đầu tư tái sản xuất.

Nhờ nguồn lực hỗ trợ, gia đình ông Thạch Sóc (dân tộc Khmer, ngụ ấp Vĩnh Bình, phường Vĩnh Châu) đã thoát nghèo trong năm 2026.

Được hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, cùng với phần đối ứng của gia đình, căn nhà mới khang trang của gia đình ông Thạch Sóc được dựng lên, thay cho mái nhà cũ xuống cấp nhiều năm qua. “An cư” trở thành nền tảng để “lạc nghiệp”, đầu năm 2026, gia đình ông Thạch Sóc chính thức thoát nghèo.

Tại phường Vĩnh Châu, hiện có hàng trăm hộ dân Khmer cũng đang được tiếp sức từ các chính sách an sinh, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, vay vốn phát triển sản xuất. Những thay đổi ấy đang diễn ra từng ngày trên vùng đất ven biển này.

Ông Nguyễn Minh Chí, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Châu cho hay, trong giai đoạn 2021-2025, từ nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương cũng đã từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm còn 1,23%.

Nếu phường Vĩnh Châu là minh chứng cho hiệu quả của chính sách an sinh gắn với giảm nghèo, thì tại xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang cho thấy, sức bật mạnh mẽ trong phát triển kinh tế nông thôn.

Xã Cù Lao Giêng đang tiến hành rà soát, cập nhật theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đây được xem là dấu mốc đáng nhớ đối với người dân vùng cù lao.

Hiện nay, hệ thống hạ tầng của xã Cù Lao Giêng đã được đầu tư đồng bộ. Các tuyến đường liên ấp, nội đồng được "cứng hóa" 100%, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, giao thương, phát triển sản xuất.

Điện, trường học, trạm y tế được đầu tư đạt chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân. Toàn xã hiện có 13/14 trường đạt chuẩn quốc gia và 3 trạm y tế đạt chuẩn y tế quốc gia.

Cù Lao Giêng đổi thay nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Kết quả lớn nhất của Cù Lao Giêng là quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Từ chỗ chủ yếu sản xuất lúa, người dân đã mạnh dạn chuyển sang phát triển cây ăn trái, trong đó mở rộng diện tích cây trồng đặc sản là xoài tượng da xanh. Đến nay, diện tích cây ăn trái toàn xã đạt gần 4.300ha, chiếm hơn 98% diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Nhiều mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP được áp dụng, nâng giá trị sản xuất bình quân lên trên 330 triệu đồng/ha/năm. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 70 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 1,7%.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, Cù Lao Giêng đã trở thành một thủ phủ xoài xuất khẩu.

Bí thư Đảng ủy xã Cù Lao Giêng Võ Minh Nâng cho biết, với phương châm “xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, địa phương đang tiếp tục nâng chất các tiêu chí, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Đến năm 2030, xã phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 108 triệu đồng/năm.

Từ thực tế ở Vĩnh Châu hay Cù Lao Giêng có thể khẳng định, các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Quan trọng hơn, hiệu quả của những chính sách ấy đã tạo ra sự đồng thuận xã hội rộng lớn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 822/QĐ-TTg ngày 11/5/2026 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Trong giai đoạn phát triển mới, Chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra những bước đột phá mới và toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Củng cố nền tảng tư tưởng từ sức dân và khối đại đoàn kết

Tại vùng Tây Nam Bộ, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc thể chế hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được các bộ, ngành và địa phương triển khai nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm từng vùng.

Trong đó, tiêu biểu là Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/1/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới.

Qua nhiều năm triển khai, Chỉ thị đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, làm thay đổi diện mạo nhiều địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông (thứ tư từ trái qua) và Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi trao quà tới các hòa Thượng, chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026.

Trên địa bàn TP. Cần Thơ, giai đoạn 2021-2025, thành phố đã triển khai 218 công trình hạ tầng thiết yếu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, giáo dục, hỗ trợ người có uy tín, dạy tiếng Khmer được thực hiện đồng bộ. Việc duy trì các lớp dạy chữ Khmer, tổ chức lễ hội, hoạt động văn hóa truyền thống, không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc mà còn nuôi dưỡng niềm tự hào trong cộng đồng.

Cần Thơ cũng tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Phát triển kinh tế, giảm nghèo; nâng cao dân trí; chăm lo y tế; bảo tồn văn hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ; giữ vững an ninh trật tự.

Việc triển khai Chỉ thị, chính sách dân tộc đã mang lại kết quả rất đáng ghi nhận. Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào Khmer giảm mạnh; cơ sở đào tạo, lớp dạy chữ Khmer tiếp tục được mở rộng; đội ngũ cán bộ, đảng viên người Khmer ngày càng phát triển với hơn 9.500 đảng viên, chiếm 6,62%.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP. Cần Thơ tiếp tục xác định công tác dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, gắn với chiến lược phát triển chung của thành phố. Những địa bàn có đông đồng bào Khmer sẽ được định vị rõ vai trò, xây dựng chính sách đầu tư phù hợp hơn trong thời gian tới.

Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc tạo “sức bật” cho vùng dân tộc thiểu số Tây Nam Bộ.

Hòa thượng Lý Hùng, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ, Phó Hội trưởng Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP. Cần Thơ, cho biết các chính sách của Đảng và Nhà nước đã làm thay đổi rõ nét đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer.

“Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều năm qua, các chùa Khmer, sư sãi, người có uy tín và đội ngũ cán bộ Khmer đã trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân giữ gìn văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn minh và củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc”, Hòa thượng Lý Hùng nhấn mạnh.

Trong dòng chảy phát triển của Tây Nam Bộ hôm nay, những chính sách nhân văn, thiết thực của Đảng và Nhà nước đang từng bước tạo dựng “phòng tuyến” niềm tin vững chắc từ cơ sở. Đó chính là yếu tố quan trọng để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo động lực cho sự phát triển bền vững.