Mới đây, một dự thảo quy định do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin của Trung Quốc được trang MingJing Pro đưa tin: tay nắm cửa ô tô dạng ẩn hoàn toàn sẽ bị loại bỏ, trong khi loại bán chìm vẫn được phép tồn tại. Ngoài ra, tất cả xe mới buộc phải có cơ chế mở cửa cơ học để có thể mở cửa trong trường hợp khẩn cấp.

Trung Quốc đang nghiên cứu cấm thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn trên ô tô. Ảnh: Car News China

Theo Car News China, quy định cuối cùng có thể được ban hành vào cuối tháng 9 này. Nếu được thông qua, quy định này có thể có hiệu lực từ năm 2027 để các nhà sản xuất có một chút thời gian sắp xếp lại hoạt động sản xuất. Thực tế, nhiều nhà sản xuất ô tô như Volkswagen hay Audi đã biết về thay đổi này, vì vậy họ có thể đã và đang tìm giải pháp thay thế khác.

Tay nắm cửa dạng ẩn hay còn gọi là tay nắm cửa phẳng là một đặc điểm nổi bật của xe điện hiện đại, không chỉ được ca ngợi vì tính thẩm mỹ với vẻ ngoài tương lai mà còn cải thiện khí động học.

Thế nhưng, thực tế hiệu quả không mấy rõ rệt. Các kỹ sư cho biết lực cản của xe khi được trang bị tay nắm cửa dạng ẩn chỉ giảm khoảng 0,005–0,01 Cd, tương đương tiết kiệm 0,6 kWh/100km. Đây là một con số rất nhỏ và thậm chí còn không đáng kể đối với những người sạc pin tại nhà.

Đổi lại, việc bổ sung thêm mô-tơ và cơ cấu vận hành cho những cánh cửa này khiến xe nặng thêm 7–8kg, dễ hỏng hóc, đặc biệt trong thời tiết lạnh có thể khiến người lái xe bị mắc kẹt mà không thể vào xe.

Dữ liệu tai nạn còn cho thấy tay nắm cửa dạng ẩn có thể hỏng hơn 30% sau các vụ va chạm bên hông. Khi đến lúc phải thay thế, chi phí cũng cao hơn rất nhiều so với tay nắm truyền thống.

Nếu Trung Quốc – thị trường ô tô lớn nhất thế giới chính thức cấm tay nắm cửa dạng ẩn, các nhà sản xuất ô tô toàn cầu có thể buộc phải điều chỉnh thiết kế không chỉ cho thị trường này mà còn cho nhiều khu vực khác.

Điều đó có thể đồng nghĩa tay nắm cửa ẩn hoàn toàn sẽ dần biến mất để nhường chỗ cho những giải pháp bán chìm an toàn và thực tế hơn.

(Theo Car News China)

