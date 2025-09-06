Ford Everest đang là mẫu xe SUV 7 chỗ cỡ trung được nhiều khách hàng ưa chuộng nhưng giờ đây mẫu xe SUV của Ford đang phải đối mặt với một đối thủ mới, Toyota LandCruiser Prado 2025 đã được cải tiến vượt bậc so với mẫu xe đời cũ.

Toyota Land Cruiser Prado và Ford Everest đang là những sự lựa chọn đáng tiền trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung. Ảnh: Drive

Mới đây, trang Drive (Úc) đã quyết định lựa chọn hai phiên bản cao cấp nhất của mỗi dòng xe để thử nghiệm và đánh giá chi tiết từng khía cạnh, qua đó, tìm ra đâu mới là lựa chọn hợp lý hơn cho khách hàng.

Giá bán: Toyota Land Cruiser Prado “đắt đỏ”, Everest lợi thế cạnh tranh

Trước tiên, hãy cùng bắt đầu với mẫu xe Toyota Land Cruiser Prado vừa ra mắt vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, Toyota Land Cruiser Prado 2025 bản cao cấp Kakadu hiện có giá 99.990 AUD (1,72 tỷ đồng) tại Úc. Trong khi, cao hơn khoảng 20.000 AUD (344 triệu đồng) so với Ford Everest Platinum có giá 82.390 AUD (1,417 tỷ đồng).

Giá Toyota Land Cruiser Prado cao hơn đáng kể so với Ford Everest.

Mức giá này khiến Toyota Land Cruiser Prado Kakadu trở thành lựa chọn “xa xỉ” hơn hẳn. Trong khi đó, với giá bán thấp hơn đáng kể, người mua dễ tiếp cận với Ford Everest Platinum hơn. Đáng nói, mẫu xe của Ford cũng được trang bị đầy đủ tiện nghi không kém đối thủ.

Ngoại hình: Everest hiện đại theo phong cách Mỹ, Prado đậm chất lịch sử Land Cruiser

Ngoại thất Ford Everest Platinum.

Ngoại hình của Ford Everest thể hiện sự hiện đại, mạnh mẽ với lưới tản nhiệt cỡ lớn hầm hố đi kèm nhiều chi tiết mạ crôm bóng bẩy theo đúng phong cách cơ bắp Mỹ. Bộ mâm 21 inch tạo dáng thể thao, bắt mắt hơn. Thiết kế này hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc SUV vừa sang trọng để đi phố, vừa đủ mạnh để đi xa.

Ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado Kakadu.

Trong khi Toyota Land Cruiser Prado 2025 thiên về phong cách “bụi bặm – nguyên bản” của dòng Land Cruiser huyền thoại. Xe vuông vức, cứng cáp với các đường nét mạnh mẽ, nhấn mạnh vào khoảng sáng gầm lớn là một lợi thế rõ rệt dành cho Prado khi đi địa hình. Bên cạnh đó, thiết kế này còn có thể thu hút những ai thích độ xe, nâng cấp thêm phụ kiện off-road.

Nội thất và tiện nghi: Everest sang trọng, Prado thực dụng

Toyota Land Cruiser Prado 2025 mang phong cách thiết kế chắc chắn, thực dụng, với tay nắm cửa to bản, nhiều phím bấm cơ học tiện thao tác cho người lái. Thêm vào đó, thật tuyệt khi thấy một bộ nút bấm đầy đủ để điều khiển mọi khía cạnh, từ điều hòa không khí cho đến chế độ dẫn động bốn bánh.

Nội thất Toyota Land Cruiser Prado Kakadu 2025.

Ghế ngồi được bọc da, hàng ghế trước tích hợp sưởi/làm mát, màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch và hệ thống âm thanh JBL 14 loa. Tuy nhiên, nhược điểm nằm ở hàng ghế thứ hai cố định, không thể dịch chuyển tiến lùi, hàng ghế thứ 3 chật cùng khoang hành lý bố trí chưa hợp lý do bộ pin 48V chiếm diện tích.

Ngược lại, Ford Everest Platinum ghi điểm với thiết kế hiện đại, sang trọng. Màn hình trung tâm dạng đứng 12 inch, cửa cốp chỉnh điện, ghế trước có chức năng sưởi và làm mát, đèn viền nội thất, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen, cửa sổ trời toàn cảnh là những điểm nhấn nổi bật của Everest hơn hẳn so với Prado.

Nội thất Ford Everest Platinum 2024.

Giống như Prado, các nút bấm được bố trí xung quanh cần số để chuyển đổi hệ thống dẫn động 4x4 và cần chọn chế độ lái. Tuy nhiên, số lượng nút bấm không nhiều.

Có những thứ Everest có mà Prado không có, chẳng hạn như hàng ghế thứ hai có thể trượt/ngả linh hoạt, hàng ghế thứ ba gập điện phẳng xuống sàn, mang lại không gian chứa đồ rộng rãi hơn nhiều so với Prado.

Toyota Land Cruiser Prado sở hữu trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính lái.

Ngược lại, có những chi tiết trên Prado mà Everest không có, như màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió HUD, gương chiếu hậu kỹ thuật số, hộp lạnh trung tâm hay tính năng sưởi và thông gió có mặt trên cả hàng ghế thứ nhất và thứ hai.

Cả hai mẫu SUV đều đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ANCAP (Úc) với đầy đủ hệ thống hỗ trợ lái: phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang, camera 360 độ.

Toyota chỉ nhỉnh hơn một chút vì xe mới hơn, có những cải tiến như hệ thống hỗ trợ phanh cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và camera hướng về phía người lái, trong khi Everest nhỉnh hơn ở trải nghiệm hệ thống thông tin giải trí Sync 4 mượt mà, trực quan.

Động cơ và vận hành: V6 mạnh mẽ của Everest lấn át Prado

Ford Everest Platinum được trang bị động cơ diesel V6 3.0L tăng áp, công suất 247 mã lực, mô-men xoắn 600Nm, hộp số 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian. Nhờ vậy, Everest cho khả năng tăng tốc, vượt xe và vận hành trên đường trường mượt mà hơn, đồng thời vẫn giữ chất off-road đặc trưng.

Ford Everest Platinum mạnh mẽ hơn Toyota Land Cruiser Prado Kakadu nhờ sở hữu động cơ diesel V6 3.0 tăng áp.

Con số này vượt xa những gì Toyota Prado có thể mang lại với động cơ diesel I4 2.8L tăng áp, công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 500Nm, ngay cả khi có sự hỗ trợ từ hệ thống hybrid nhẹ 48V. Hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian giúp xe giữ vững danh tiếng “nồi đồng cối đá” của dòng Land Cruiser.

Trải nghiệm lái: Prado “bụi bặm”, Everest “êm ái”

Trên đường off-road, Toyota Prado tiếp tục khẳng định đẳng cấp với khả năng leo địa hình, kiểm soát lực kéo thông minh và hệ thống Crawl Control chuyên biệt. Tuy nhiên, trên đường nhựa, Prado cho cảm giác xóc, ồn và kém tinh tế hơn.

Ford Everest lại cho trải nghiệm lái êm ái, ít rung lắc, cabin yên tĩnh và cảm giác ôm cua chắc chắn hơn. Động cơ V6 giúp xe luôn dư thừa sức mạnh, ngay cả trong những pha vượt tốc độ cao.

Chọn Prado hay Everest?

Nếu bạn là người đam mê off-road, thích vị trí lái cao ráo, chất 4x4 “nguyên bản”, Toyota Land Cruiser Prado vẫn là lựa chọn đáng giá. Tuy nhiên, với mức giá chênh lệch gần 20.000 AUD (344 triệu đồng), phiên bản Prado Kakadu khó thuyết phục khi xét trên khía cạnh thực dụng.

Với khách hàng chú trọng sự thoải mái hàng ngày, Ford Everest Platinum đang nắm ưu thế rõ rệt.

Trong khi đó, Ford Everest Platinum mang lại nhiều ưu điểm hơn cho khách hàng phổ thông: giá bán hợp lý, nội thất sang trọng, không gian linh hoạt và trải nghiệm lái mượt mà. Đây là lựa chọn cân bằng giữa tiện nghi, hiệu năng và chi phí sở hữu.

Với khách hàng chú trọng sự thoải mái hàng ngày, Ford Everest Platinum đang nắm ưu thế rõ rệt. Còn Toyota Prado 2025 phù hợp hơn với những ai coi trọng khả năng off-road thuần chất và thương hiệu Land Cruiser lừng danh.

