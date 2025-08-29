Sáng nay, tại trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng Y Thông chủ trì hội nghị trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc đối với công chức, viên chức, người lao động theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Thứ trưởng Y Thông chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ, công chức, người lao động nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc. Ảnh: Nguyên Hải

Ông Nguyễn Tiến Phúc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đã công bố các quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178 đối với 14 cán bộ, công chức, người lao động.

Trong số những nhân sự nghỉ hưu trước tuổi, có 1 người thuộc Vụ Hợp tác quốc tế; 1 người thuộc Vụ Pháp chế; 2 người thuộc Vụ Chính sách; 2 người thuộc Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo; 1 người thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ.

Trong số nhân sự nghỉ việc, có 1 người thuộc Vụ Chính sách; 2 người thuộc Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo; 1 người thuộc Văn phòng Quốc gia về Dân tộc và miền núi…

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Y Thông cảm ơn và bày tỏ tri ân những đóng góp của các cán bộ, công chức đối với sự nghiệp công tác dân tộc và tôn giáo, đồng thời bày tỏ mong muốn các cán bộ, công chức giữ sức khỏe, tiếp tục quan tâm đến các hoạt động của ngành.

Đại diện các cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc, ông Hoàng Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, lãnh đạo, chuyên viên các vụ, đơn vị có liên quan và các đồng nghiệp đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Bình cho biết thời gian tới sẽ luôn quan tâm, dõi theo bước tiến của cơ quan, và mong muốn cơ quan Bộ Dân tộc và Tôn giáo ngày càng phát triển.