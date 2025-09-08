Đoàn đã khảo sát, tìm hiểu về tình hình đời sống kinh tế - xã hội tại 2 xã biên giới Long Chữ và Phước Vinh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham gia đoàn kiểm tra của Bộ Dân tộc và Tôn giáo còn có đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Về phía tỉnh Tây Ninh có: Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trương Thị Phương Thảo, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; đại diện sở, ban, ngành liên quan.

Quan tâm bổ sung chính sách đặc thù cho vùng đồng bào DTTS

Tại các điểm đến, đoàn công tác đã nghe các báo cáo về đặc điểm, tình hình hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ông Nguyễn Thành Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Long Chữ thông tin, xã có 10 thành phần dân tộc thiểu số (DTTS) với 55 hộ và 188 nhân khẩu; trên địa bàn xã có 6 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo với 5.533 người theo đạo.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr phát biểu tại buổi làm việc

Những năm qua, từ chính sách của Đảng, Nhà nước, nỗ lực của Nhân dân, bức tranh về đời sống kinh tế - xã hội của địa phương, người dân, tín đồ tôn giáo trên địa bàn xã đã được cải thiện, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước.

Tuy nhiên, trên thực tế, một bộ phận đồng bào DTTS đời sống còn khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều nên việc tiếp cận thông tin, chủ trương, chính sách còn hạn chế. Thời gian qua, việc bố trí kinh phí cho chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS chưa được kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Vinh báo cáo với đoàn công tác

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Vinh cho biết, xã có 12 ấp với 6.237 hộ và 23.314 nhân khẩu; trong đó có 257 hộ và 1.107 nhân khẩu là người dân tộc Khmer, sống tập trung chủ yếu tại ấp Hòa Đông A. Toàn xã có 4 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận, chủ yếu là Phật giáo (890 phật tử) và Cao Đài (1.595 đạo hữu).

Ông Nguyễn Văn Cường cũng cho hay, thời gian qua, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã có bước phát triển mạnh, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi tích cực. Tuy nhiên, hạ tầng kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn; kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Do đó, chất lượng cuộc sống của đồng bào DTTS còn hạn chế, thiếu tính bền vững, đặc biệt người dân ở khu vực giáp biên giới chưa có nhiều cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội…

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr bày tỏ mong muốn, địa phương coi lĩnh vực dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ rất đặc thù

Các địa phương cũng đã kiến nghị đề xuất Bộ Dân tộc và Tôn giáo, UBND tỉnh tiếp tục xem xét, ban hành bổ sung các chính sách đặc thù cho vùng có đồng bào DTTS; bố trí thêm nguồn vốn để tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống đường giao thông, hạ tầng nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống của đồng bào DTTS.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đã tiếp thu, làm rõ và hỗ trợ thông tin hướng dẫn các xã phường tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Xác định công tác dân tộc, tôn giáo trong vận hành chính quyền 2 cấp

Thông tin tại buổi làm việc đối với nội dung kiểm tra, đánh giá việc phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, đoàn công tác tập trung vào nội dung kiểm tra việc phân công cơ quan, bố trí công chức phụ trách quản lý nhà nước ở cơ sở; đồng thời xem xét hiệu quả, tính phù hợp và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai mô hình chính quyền 2 cấp.

Chia sẻ về vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, cũng tại buổi làm việc với các xã, ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, địa phương đã nhận được sự ủng hộ của quần chúng Nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn về con người và cơ sở vật chất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Đoàn Trung Kiên phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn, nhất là tại các xã biên giới, trong việc chăm lo cả đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào. Nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã được hoàn thành, khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của hệ thống chính trị các cấp.

Thứ trưởng nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được quán triệt và triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo tại 2 xã Long Chữ và Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh

“Địa phương hãy coi lĩnh vực dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ rất đặc thù. Sử dụng tốt nguồn lực đến từ các chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống của người dân sinh sống trên địa bàn”, Thứ trưởng Y Vinh Tơr bày tỏ mong muốn.

Đoàn công tác kiểm tra, tìm hiểu nắm bắt thông tin với cán bộ cơ sở về việc phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo

Nhân dịp này, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã thăm hỏi, tặng quà cho 20 Người có uy tín trong đồng bào DTTS và 50 hộ nghèo DTTS tại 2 xã biên giới Long Chữ và Phước Vinh tỉnh Tây Ninh.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr đã đề nghị, đội ngũ Người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu gương trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, nâng cao cảnh giác, đoàn kết cùng lực lượng Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc biên giới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cơ sở

Đối với các hộ gia đình khó khăn, Thứ trưởng bày tỏ sự chia sẻ, đồng thời mong muốn bà con nêu cao ý chí vươn lên, khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững, góp phần củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tào Đạt