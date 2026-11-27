Với chiều dài 62,7km và tổng mức đầu tư 9.318 tỷ đồng, dự án đường Tân An - Bình Hiệp kết nối trung tâm chính trị, hành chính tỉnh Tây Ninh với vùng Đồng Tháp Mười và Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.

Ngày 27/11, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công dự án đường Tân An - Bình Hiệp với tổng mức đầu tư 9.318 tỷ đồng.

Dự án có chiều dài khoảng 62,7km, quy mô 4 làn xe, phạm vi giải phóng mặt bằng tuyến chính rộng 60m, đi qua 9 xã, phường và triển khai trong giai đoạn 2026 - 2031. Công trình nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: TK

Theo định hướng phát triển, dự án kết nối trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh với vùng Đồng Tháp Mười và Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng giảm áp lực cho Quốc lộ 62, rút ngắn thời gian di chuyển, hạ chi phí vận tải, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư và tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng. Đây cũng là trục hạ tầng góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Trước đó, thực hiện phong trào thi đua "Thần tốc 60 ngày đêm" hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án, đến ngày 25/11, tại 8 xã, phường, việc bàn giao mặt bằng và chi trả bồi thường đạt 92,96%, với tổng kinh phí 1.276,69 tỷ đồng. Riêng xã Mỹ An đã hoàn tất chi trả bồi thường cho các trường hợp bị ảnh hưởng, tạo thuận lợi cho bàn giao mặt bằng thi công.