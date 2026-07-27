Từ tự động hóa, sản xuất thông minh đến các giải pháp tối ưu năng lượng và tài nguyên, công nghệ được ứng dụng xuyên suốt nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và tạo giá trị lâu dài cho doanh nghiệp, địa phương và người tiêu dùng.

Dấu ấn từ công nghệ sản xuất tiên tiến

Với tổng vốn đầu tư 300 triệu đô la Mỹ, Nhà máy Tây Ninh đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất của Suntory PepsiCo tại Việt Nam, đồng thời khẳng định niềm tin dài hạn của doanh nghiệp vào tiềm năng tăng trưởng của thị trường 100 triệu dân tại Việt Nam.

Tọa lạc tại Khu công nghiệp IDICO Hựu Thạnh, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, trên diện tích hơn 20 hecta, đây là nhà máy lớn nhất và hiện đại nhất của Suntory PepsiCo Việt Nam, đồng thời là một trong những cơ sở sản xuất quy mô hàng đầu trong mạng lưới Suntory và PepsiCo tại khu vực châu Á.

Không chỉ gia tăng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước và khu vực, dự án thể hiện xu hướng đầu tư thế hệ mới, trong đó năng lực sản xuất tiên tiến và đổi mới sáng tạo được đặt làm trọng tâm ngay từ khâu thiết kế.

Điểm khác biệt của Nhà máy Tây Ninh không chỉ nằm ở quy mô đầu tư, mà còn ở mức độ ứng dụng công nghệ tiên tiến xuyên suốt từ thiết kế đến vận hành. Quy trình sản xuất tại đây được tích hợp các hệ thống tự động hóa và sản xuất thông minh, giúp nâng cao độ chính xác, tốc độ và tính ổn định của dây chuyền, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng nguyên vật liệu và năng lượng trong toàn bộ hoạt động.

Bên cạnh yếu tố tự động hóa, nhà máy còn được phát triển theo tiêu chuẩn LEED Gold, ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng và vật liệu xây dựng tiên tiến, thân thiện với môi trường – góp phần tối ưu hiệu quả vận hành và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Năng lượng là một trong những lĩnh vực được ưu tiên ứng dụng công nghệ mới. Từ tháng 11/2025, 100% lượng hơi phục vụ sản xuất được tạo ra từ công nghệ sinh khối (biomass), góp phần giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính. Cùng với hệ thống điện mặt trời được lắp đặt tại nhà máy, các giải pháp công nghệ này từng bước hiện thực hóa mô hình sản xuất sạch hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong toàn bộ hoạt động vận hành.

Quy trình sản xuất tại Nhà máy Suntory PepsiCo Tây Ninh được tích hợp các hệ thống tự động hóa và sản xuất thông minh

Song song với đầu tư công nghệ sản xuất, nhà máy còn triển khai đồng bộ nhiều sáng kiến như hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn để tái sử dụng nội bộ, phân loại và tái chế chất thải hướng tới mục tiêu không chôn lấp, cùng hơn 20% diện tích dành cho cây xanh và cảnh quan nhằm tăng cường đa dạng sinh học và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mỗi giải pháp đều hướng tới mục tiêu sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, giảm dấu chân môi trường trong hoạt động sản xuất và từng bước hiện thực hóa tham vọng đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 của Suntory PepsiCo. Bên cạnh đó, Nhà máy Tây Ninh cũng được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển công nghiệp hiện đại và thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao tại địa phương.

Ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho rằng, sự hiện diện của nhà máy Suntory PepsiCo tại Tây Ninh góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, tạo động lực cho tiến trình chuyển đổi số, ứng dụng, chuyển giao phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. “Ngoài ý nghĩa về kinh tế, còn có nhiều ý nghĩa về xã hội, giải quyết việc làm lao động có tay nghề cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống người dân địa phương”, ông nói.

Hơn 30 năm đồng hành cùng Việt Nam

Nhà máy Tây Ninh không chỉ đánh dấu một khoản đầu tư mới, mà còn là cột mốc tiếp theo trên hành trình hơn 3 thập kỷ Suntory PepsiCo Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Từ mạng lưới sáu nhà máy trên toàn quốc, doanh nghiệp không ngừng mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất, tạo việc làm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đóng góp vào sự phát triển của ngành nước giải khát cũng như tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam.

Song hành với hoạt động kinh doanh, Suntory PepsiCo Việt Nam kiên định theo đuổi triết lý "Phát triển vì những điều tốt đẹp" và giá trị cốt lõi "Đóng góp lại cho xã hội". Chính vì vậy, bên cạnh đầu tư vào công nghệ và sản xuất, doanh nghiệp cũng không ngừng triển khai những sáng kiến tạo giá trị thiết thực cho cộng đồng và môi trường..

Một trong những chương trình tiêu biểu là “Mizuiku - Em yêu nước sạch”, được Suntory PepsiCo Việt Nam triển khai nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước cho thế hệ trẻ. Bên cạnh giáo dục, doanh nghiệp cũng triển khai nhiều sáng kiến hướng tới phát triển cộng đồng tại các địa phương nơi mình hiện diện cùng với các chương trình hỗ trợ nước uống an toàn trong tình huống khẩn cấp và nhiều hoạt động xã hội khác.

Chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” mang đến các hoạt động học tập kết hợp trải nghiệm về bảo tồn nguồn nước

Nhà máy Tây Ninh không đơn thuần là sự mở rộng về quy mô đầu tư hay năng lực sản xuất, mà còn là bước tiếp nối trong hành trình đồng hành Suntory PepsiCo Việt Nam đã kiên định theo đuổi hơn ba thập kỷ. Từ công nghệ sản xuất tiên tiến, giải pháp năng lượng sạch đến các mô hình ứng dụng công nghệ trong giáo dục cộng đồng, mỗi bước phát triển đều hướng tới mục tiêu tạo ra giá trị lâu dài cho người tiêu dùng, địa phương và các thế hệ tương lai.

Ông Josuke Kimura, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Suntory Beverage & Food, chia sẻ: “Nhà máy nước giải khát tại Tây Ninh đánh dấu thêm cột mốc quan trọng trong hành trình ‘Phát triển vì những điều tốt đẹp’ của Suntory tại Việt Nam, qua đó tiếp tục củng cố cam kết dài hạn của chúng tôi thông qua năng lực sản xuất tiên tiến và đổi mới sáng tạo.

Là một trong những thị trường tăng trưởng đầy triển vọng nhất của chúng tôi tại châu Á, Việt Nam đang ghi nhận sự thay đổi trong thị hiếu của người tiêu dùng. Khoản đầu tư này tăng cường khả năng của chúng tôi trong việc đáp ứng người tiêu dùng Việt Nam với tốc độ nhanh hơn, quy mô lớn hơn và năng lực đổi mới mạnh mẽ hơn, đồng thời mở ra tiềm năng phục vụ cả khu vực. Sự tăng trưởng tích cực của các thương hiệu cùng vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường càng củng cố niềm tin của chúng tôi vào định hướng phát triển hiện nay, nhằm tạo ra nhiều giá trị hơn cho người tiêu dùng, cộng đồng và các thế hệ tương lai”.

(Nguồn: Suntory PepsiCo Việt Nam)