Thời gian qua, các tổ chức chính trị xã hội, các nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã nỗ lực thực hiện phong trào thi đua “Cả nước vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Với những cách làm sáng tạo của các tổ chức chính trị xã hội tại 96 xã, phường ngày càng có nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực cho từng nông hộ như: mô hình hỗ trợ phương tiện sản xuất để cải thiện thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo của ngành nông nghiệp triển khai.

Các tổ chức chính trị xã hội vận dụng tốt công tác dân vận trong các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp chung tay thực hiện mô hình sổ tiết kiệm hỗ trợ cán bộ mặt trận khó khăn; mái ấm nông dân; nuôi heo đất hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình; mỗi hội viên, tổ hội giúp một hộ nghèo; tiết kiệm chi tiêu cá nhân giúp đỡ hội viên thoát nghèo bền vững; hũ gạo nghĩa tình; hỗ trợ dụng cụ sản xuất cho các hộ nghèo, cận nghèo vay vốn tín dụng chính sách chuyển đổi cây trồng, vật nuôi…

Theo thống kê, từ năm 2021 đến nay các tổ chức chính trị xã hội đã dồn lực cho an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống của người dân, kéo giảm hộ nghèo từ 8.371 vào năm 2021 xuống còn 2.613 sau ngày nhập tỉnh.

Theo rà soát, năm 2025 toàn tỉnh có 3.027 hộ nghèo (0,37%), mục tiêu giảm 409 hộ, ước đến cuối năm còn 0,32%. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn của chương trình này còn rất chậm. Tổng kinh phí được giải ngân tính đến ngày 31/7/2025 chỉ đạt 334,796 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,42% so với ngân sách trung ương phân bổ. Nguyên nhân chủ yếu là do việc điều chỉnh kế hoạch vốn và hoàn thiện các thủ tục sau khi sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp.

Giai đoạn 2026 - 2030, Tây Ninh đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, hạn chế tái nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn Trung ương; tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2026 - 2030 là 264,280 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo và nâng cao chất lượng nông thôn mới, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Rà soát, điều chỉnh Bộ tiêu chí NTM, tăng cường tập huấn cán bộ xã. Nâng cấp giao thông nông thôn, trường học, hạ tầng y tế. Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số. Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ nhóm hộ nghèo không có khả năng lao động bằng chính sách riêng. Đẩy mạnh tuyên truyền, phong trào thi đua vì người nghèo, khơi dậy tinh thần tự lực, tránh ỷ lại.

Tây Ninh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong giảm nghèo bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo và nâng cao chất lượng nông thôn mới, tỉnh cần tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp, huy động tối đa nguồn lực, phát huy vai trò cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân.

Bình An