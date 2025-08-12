Đảng viên đồng hành cùng hộ nghèo

Việc triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể. Đây được xem là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, chủ trương lớn có ý nghĩa quan trọng và nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Ước mơ về căn nhà mới của vợ chồng A Kưn và Y Đủ (bên trái) ở thôn Plei Weh, xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi đã thành hiện thực. Ảnh: Ngọc Chí

Ông Võ Văn Lương - Bí thư Đảng ủy xã Kon Braih - cho biết cấp ủy, chính quyền xã đã nghiêm túc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với quyết tâm và nỗ lực lớn, bảo đảm chất lượng cũng như tiến độ công việc. Xã phân công cán bộ phụ trách từng thôn, từng hộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân.

Tỉnh đã huy động được sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng. Đặc biệt, vai trò trách nhiệm của đảng viên được phát huy. Bằng hiểu biết của mình, các đảng viên đã định hướng, hỗ trợ để các hộ xây dựng căn nhà bảo đảm công năng sử dụng, chất lượng và đúng tiến độ.

Những căn nhà mới hoàn thành làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Chí

Chị Y Tiến - đảng viên chi bộ thôn Kon Rngâng, xã Đăk Ui - cho biết: "Tôi được phân công giúp gia đình anh A Huy. Trong quá trình xóa nhà tạm, tôi luôn đồng hành và vận động anh Huy cố gắng đóng góp thêm kinh phí để làm nhà khang trang hơn. Chính vì thế, ngoài số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng, anh Huy đã đóng góp thêm được 80 triệu đồng".

Anh A Huy chia sẻ: "Lúc đầu, vật liệu xây dựng khan hiếm, mua cũng khó khăn và giá cao. Nhưng nhờ đảng viên Y Tiến trực tiếp làm việc với đơn vị cung ứng, thống nhất chốt giá, số lượng vật liệu cần cung cấp nên gia đình không còn bị động trong quá trình xây dựng nhà. Nhờ vậy, căn nhà của tôi đã được hoàn thành sớm hơn dự kiến".

Chị Y Tiến (bên trái) luôn đồng hành, tư vấn và giúp đỡ hộ anh A Huy trong quá trình xây dựng nhà. Ảnh: Ngọc Chí

Tính đến ngày 20/6, tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi cũ - nay là tỉnh Quảng Ngãi - đã hoàn thành xóa 9.071 căn nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí hơn 517 tỷ đồng. Trong đó, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hộ gia đình đóng góp hơn 107 tỷ đồng; cộng đồng thôn, làng đóng góp 226.257 ngày công.

Vững tin trong chặng đường phía trước

Nhìn các con vui đùa, học hành trong căn nhà mới, anh A Khải - làng Tum, xã Ya Ly - cảm thấy hạnh phúc. Với anh, căn nhà này không chỉ hiện thực hóa giấc mơ an cư mà còn là niềm tin để anh vững bước trong hành trình phía trước.

Anh A Khải chia sẻ rằng căn nhà mới không chỉ hiện thực hóa giấc mơ an cư mà còn là niềm tin để gia đình vững bước trong hành trình phía trước. Ảnh: Ngọc Chí

"Căn nhà này là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của bố mẹ tôi. Cùng với số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng của Nhà nước, bố mẹ và các anh chị em đã cho tôi mượn 160 triệu đồng để xây nhà. Nhà ở đã ổn định, vợ chồng tôi giờ chú tâm vào việc chăm sóc 7 sào cao su, 5 sào cà phê để cây trồng phát triển tốt, cho năng suất cao. Chúng tôi cố gắng 2 năm sau có thu nhập và sẽ trả hết số tiền mượn để làm nhà" - anh A Khải cho biết.

Tỉnh Quảng Ngãi có 43 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào DTTS chiếm hơn 26% dân số. Tổng cộng 9.071 căn nhà mới, khang trang không chỉ giúp các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách an cư, có một mái ấm bền vững mà còn mở ra tương lai tươi sáng hơn cho họ.

Có nhà mới, các hộ đồng bào DTTS ở tỉnh Quảng Ngãi giờ đây chăm lo phát triển kinh tế để nâng cao chất lượng cuộc sống. Ảnh: Ngọc Chí

Giờ đây, trên khắp các thôn, làng tỉnh Quảng Ngãi là màu sắc tươi sáng của những căn nhà mới. Ông U Minh Nam - Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo - cho biết: "Những kết quả trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát khẳng định ý chí, quyết tâm, sự thống nhất cao giữa nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc hỗ trợ để người nghèo, người còn khó khăn về nhà ở sớm an cư lạc nghiệp, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, kết quả còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước".