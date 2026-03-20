Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có quyết định công nhận 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.

Cụ thể, 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 gồm:

Trong danh sách này, có cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, ca sĩ Hòa Minzy với những thành tích, sức ảnh hưởng trong lĩnh vực của mình. Hay Mùa A Thi, trưởng bản trẻ đã kịp thời cảnh báo và sơ tán 21 hộ dân, giúp khoảng 90 người thoát khỏi lũ quét, sạt lở đất tại bản Háng Pu Xi,...

Hội đồng xét chọn giải thưởng cũng công bố 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 gồm:

Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 dự kiến diễn ra vào tối 25/3 tới đây, tại Hà Nội.

Các cá nhân sẽ nhận được Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kỷ niệm chương Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 và phần thưởng bằng tiền mặt.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, không quá 35 tuổi, có thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên, cống hiến cho cộng đồng, đất nước.

Qua đó, tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo… trong thanh, thiếu niên; củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội, đồng thời thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Giải thưởng tôn vinh bạn trẻ có thành tích nổi bật thuộc 10 lĩnh vực, gồm: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật, và Quản lý Hành chính Nhà nước.