TCP Việt Nam khánh thành Không gian Thể thao Thanh niên tại phường An Thắng, TP. Đà Nẵng

Điểm hẹn mới của giới trẻ

Tháng 9/2025, hành trình “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” của TCP Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn tại thành phố biển Đà Nẵng với việc khánh thành sân thể thao tại phường An Thắng (thuộc tỉnh Quảng Nam cũ). Đây là công trình được kỳ vọng mang lại diện mạo mới cho phong trào thể dục thể thao của giới trẻ địa phương.

Được xây dựng trên diện tích hơn 3.400m², khu thể thao có khả năng phục vụ khoảng 200 người mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu rèn luyện của hơn 3.000 cư dân và 500 thanh niên công nhân, học sinh quanh vùng. Nằm ở vị trí thuận lợi, gần chợ dân sinh, trường tiểu học và THCS, công trình hứa hẹn trở thành điểm đến quen thuộc, nơi cộng đồng địa phương có thể gặp gỡ, tập luyện và nâng cao sức khỏe.

Không gian thể thao mới không chỉ đơn thuần là nơi rèn luyện thể chất mà còn là điểm hẹn, nơi các bạn trẻ giao lưu, rèn luyện kỹ năng, xây dựng lối sống lành mạnh và bền bỉ. Với cơ sở hạ tầng hiện đại, sân chơi này sẽ góp phần lan tỏa tinh thần thể thao năng động, nuôi dưỡng niềm tin và nghị lực sống tích cực cho thanh niên.

Thanh thiếu niên địa phương hào hứng trải nghiệm Không gian Thể thao Thanh niên mới tại Đà Nẵng

Công trình tại TP. Đà Nẵng là một trong những mắt xích quan trọng trong kế hoạch nâng cấp 20 sân thể thao thanh niên giai đoạn 2024 - 2026 của TCP Việt Nam. Trước đó, trong năm 2024, doanh nghiệp đã tu sửa và bàn giao 9 sân tại nhiều tỉnh, thành khắp ba miền đất nước. Tiếp đó, đầu năm 2025, dự án khánh thành thêm 2 công trình tại Tuyên Quang và Gia Lai. Những kết quả này cho thấy tính nhất quán và bền bỉ trong hành trình mà TCP Việt Nam cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia đang xây dựng - một hành trình không chỉ dừng ở việc cải thiện cơ sở vật chất, mà còn nuôi dưỡng tinh thần thể thao, tiếp thêm năng lượng cho tuổi trẻ Việt Nam.

TCP Việt Nam tiếp tục hành trình xây dựng những sân chơi hiện đại cho cộng đồng, hướng đến hoàn thiện 20 sân trong giai đoạn 2024-2026

Hướng đến giá trị bền vững

Chia sẻ về dự án, ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam, khẳng định: “Chúng tôi tin rằng thể thao là chiếc chìa khóa vạn năng, không chỉ để nâng cao sức khỏe thể chất mà còn nuôi dưỡng tinh thần và nghị lực cho thế hệ trẻ. Dự án “Không gian thể thao thanh niên” là cam kết lâu dài của TCP Việt Nam trong việc kiến tạo những sân chơi hiện đại, bền vững, góp phần tiếp thêm năng lượng, khơi dậy sức trẻ và khát vọng sống tích cực trong cộng đồng”.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh: “Những không gian thể thao như tại phường An Thắng, TP. Đà Nẵng không chỉ là nơi rèn luyện thể chất mà còn là môi trường giáo dục kỹ năng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo động lực để thanh niên rèn luyện, khẳng định bản lĩnh và cống hiến nhiều hơn cho xã hội”.

Anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Để bảo đảm công trình phát huy hiệu quả lâu dài, sân thể thao được bàn giao cho Đoàn Phường phối hợp cùng cộng đồng quản lý, đảm bảo duy trì và khai thác hiệu quả, với cơ chế kiểm tra định kỳ hàng quý, 6 tháng và hằng năm. Cách làm này không chỉ bảo vệ cơ sở vật chất mà còn giúp cộng đồng gắn bó và có trách nhiệm hơn với công trình chung.

Với những nụ cười, lời cảm ơn và niềm vui lan tỏa trong ngày khánh thành, “Không gian Thể thao Thanh niên” tại phường An Thắng đã minh chứng cho tác động tích cực mà dự án mang lại. Hành trình còn dài, với mục tiêu 20 công trình vào năm 2026, nhưng từng bước đi đã cho thấy cam kết bền bỉ của TCP Việt Nam: tiếp sức cho tinh thần thể thao, khơi dậy sức trẻ và kiến tạo những giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Bích Đào