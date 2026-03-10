Là một trong những thành viên sáng lập Techcom Life, ông Mukesh đã góp phần dẫn dắt dự án chiến lược thành lập công ty một cách nhanh chóng và đưa Techcom Life gia nhập thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam với những thành công bước đầu.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm quốc tế và kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực bảo hiểm, chuyển đổi số và chiến lược tại châu Á, ông Mukesh Pilania được kỳ vọng sẽ giúp Techcom Life thực thi các mục tiêu chiến lược của Techcom Life, nhằm xây dựng niềm tin với khách hàng và tạo nên những đột phá nhờ công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước đó, ông Mukesh đã có những đóng góp quan trọng tại Techcombank trên cương vị lãnh đạo mảng Ngân hàng số bán lẻ và thanh toán.

“Ngành bảo hiểm Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn và chúng tôi nhìn thấy những cơ hội mới. Để thực sự tái kiến thiết lĩnh vực này, công nghệ và dữ liệu là những nhân tố then chốt. Bằng cách khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, mục tiêu của chúng tôi là mang lại sự minh bạch, đơn giản và giá trị thực chất. Chúng tôi không chỉ bán một hợp đồng bảo hiểm, mà đang trao quyền để khách hàng tự chủ tương lai thông qua các giải pháp thông minh và cá nhân hóa”, Tổng Giám đốc Techcom Life chia sẻ.

Theo ông Mukesh, Techcom Life sẽ định hình lại trải nghiệm bảo hiểm bằng cách tích hợp các giải pháp bảo vệ một cách liền mạch vào hành trình tài chính của mỗi gia đình, tận dụng AI để cung cấp các phân tích dữ liệu thời gian thực, giúp khách hàng an tâm phát triển và củng cố nền tảng tài chính.

Với cam kết đồng hành mạnh mẽ cùng Techcom Life, ông Mukesh sẽ tập trung các trọng tâm chiến lược giúp Techcom Life thực thi các mục tiêu xoay quanh lợi ích khách hàng:

- Giải pháp giá trị và dịch vụ vượt trội: Tập trung thiết kế các sản phẩm bảo hiểm dễ hiểu, quyền lợi thiết thực đi kèm dịch vụ chất lượng cao.

- Tối ưu hành trình bảo hiểm bằng AI: Tích hợp AI tiên tiến và năng lực dữ liệu để cá nhân hóa các giải pháp bảo vệ và tự động hóa quy trình thẩm định.

- Quản trị chuẩn quốc tế: Thắt chặt khung quản trị và tính tuân thủ để xây dựng niềm tin vững chắc nơi khách hàng và đối tác.

- Tích hợp hệ sinh thái: Tận dụng hạ tầng số và năng lực phân tích dựa trên AI của Techcombank để đảm bảo bảo hiểm luôn sẵn sàng và phù hợp với nhu cầu khách hàng mọi lúc, mọi nơi.

Là thành viên của hệ sinh thái tài chính Techcombank, Techcom Life đặt mục tiêu tiếp tục phát huy những lợi thế và nền tảng hiện tại để “tái kiến thiết ngành bảo hiểm, trao quyền tự chủ tương lai”.

Được Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập vào tháng 7/2025, Techcom Life chính thức ra mắt tháng 9/2025 và ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện với Techcombank. Với phương châm "khách hàng là trọng tâm", Techcom Life tập trung phát triển các giải pháp bảo vệ dễ tiếp cận, đồng thời tích hợp yếu tố đầu tư và chăm sóc sức khỏe để đáp ứng toàn diện và vượt trội nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Đến nay, Techcom Life đã cung cấp nhiều sản phẩm/giải pháp được khách hàng và thị trường đánh giá cao, góp phần tạo dựng niềm tin cho khách hàng và tạo sự khởi sắc cho ngành bảo hiểm.

(Nguồn: Techcom Life)