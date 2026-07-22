Theo đó, Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) đã chuyển nhượng toàn bộ 10% vốn góp đang nắm giữ tại CTCP Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life) cho One Mount Group. Sau giao dịch, Techcombank tiếp tục sở hữu 80% vốn điều lệ, One Mount Group nắm 10% và 10% còn lại thuộc các cổ đông khác.

Techcom Life cho biết việc thay đổi cổ đông được thực hiện theo kế hoạch của các bên và tuân thủ các quy định hiện hành.

Việc Vingroup thoái toàn bộ 10% vốn tại Techcom Life, qua đó One Mount Group trở thành cổ đông nhận chuyển nhượng, là động thái mới nhất trong quá trình tái cơ cấu danh mục đầu tư mà tập đoàn do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch theo đuổi nhiều năm qua.

One Mount Group và Techcombank có mối quan hệ mật thiết. Ảnh: OMG

Techcom Life được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động từ ngày 16/7/2025 với vốn điều lệ ban đầu 1.300 tỷ đồng. Khi thành lập, Techcombank nắm 80% vốn, phần còn lại thuộc các doanh nghiệp liên quan trong hệ sinh thái Vingroup.

Đến năm 2026, Techcombank đã nhiều lần tăng vốn cho doanh nghiệp bảo hiểm này. Sau đợt góp thêm 800 tỷ đồng, vốn điều lệ của Techcom Life tăng lên 2.100 tỷ đồng. Ngày 30/6 vừa qua, Techcombank tiếp tục thông qua chủ trương góp thêm tối đa 2.400 tỷ đồng. Nếu hoàn tất các thủ tục theo quy định, vốn điều lệ của Techcom Life sẽ tăng lên 4.500 tỷ đồng.

Về One Mount Group, doanh nghiệp này được thành lập cuối năm 2019.

Liên quan đến nhân sự, đầu tháng 6, Bộ Tài chính chấp thuận bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcom Life, thay ông Chung Bá Phương.

Trước đó, từ ngày 5/2/2026, ông Chung Bá Phương được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Mukesh Pilania. Ông Mukesh Pilania sau đó đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Techcom Life.

Việc One Mount Group trở thành cổ đông sở hữu 10% vốn tại Techcom Life được kỳ vọng có thể mở ra một số cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và phân phối sản phẩm bảo hiểm, song hiệu quả thực tế phụ thuộc vào chiến lược triển khai của các bên trong thời gian tới.

Với lợi thế phát triển các nền tảng số trong lĩnh vực bất động sản, bán lẻ và dịch vụ, One Mount Group có thể hỗ trợ Techcom Life mở rộng điểm tiếp cận khách hàng ngoài kênh bancassurance truyền thống của Techcombank.

Bên cạnh đó, nếu tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và được khách hàng đồng ý, việc ứng dụng dữ liệu và công nghệ có thể giúp doanh nghiệp bảo hiểm nâng cao khả năng phân tích nhu cầu, cá nhân hóa sản phẩm và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tuy nhiên, One Mount Group chỉ nắm giữ 10% vốn, trong khi Techcombank vẫn là cổ đông chi phối với tỷ lệ sở hữu 80%. Đến nay, các bên cũng chưa công bố kế hoạch hợp tác hay các dự án cụ thể sau khi hoàn tất giao dịch, vì vậy tác động của việc thay đổi cơ cấu cổ đông vẫn cần thêm thời gian để được kiểm chứng.