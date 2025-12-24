Sự kiện có sự tham dự của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Trưởng ban chỉ đạo chương trình “A.I thực chiến” cùng lãnh đạo Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, Trung tâm dữ liệu Quốc gia và Đài truyền hình Việt Nam.

BTC và các thí sinh tại Trụ sở Techcombank

“Office Tour” tại Techcombank còn có sự đồng hành của Ban Giám khảo chương trình “AI Thực chiến”: GS.TS Hồ Tú Bảo - Viện nghiên cứu Cao cấp về Toán, Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Khoa học công nghệ, Đổi mới Sáng tạo, Chuyển đổi số; GS.TS Chử Đức Trình - Hiệu trưởng Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Phi Lê - Điều hành Viện Nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo, ĐH Bách Khoa Hà Nội; TS.Nguyễn Thị Thu Anh - Thành viên Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội.

Các thí sinh xuất sắc của “AI Thực chiến” cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Lãnh đạo ngân hàng Techcombank và hệ sinh thái: Bà Nguyễn Thị Dịu - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Masterise Group; Ông Phùng Quang Hưng - Tổng Giám đốc One Mount Group; Bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank cùng nhiều đại diện lãnh đạo từ khối nhân sự, công nghệ, dữ liệu khác.

Là những thí sinh xuất sắc của chương trình đến từ nhiều trường đại học, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, tổ chức công nghệ trong nước, các nhân tài AI ấn tượng khi trực tiếp nghe và thảo luận về định hướng, chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Techcombank và hệ sinh thái. Các bạn bày tỏ hào hứng và bị thu hút bởi thương hiệu tuyển dụng của Techcombank khi được truyền cảm hứng từ các lãnh đạo cấp cao trong hoạt động thu hút nhân tài AI, công nghệ, các chính sách và chương trình độc đáo của khối nhân sự Techcombank và hệ sinh thái.

Ông Phùng Quang Hưng - Tổng Giám đốc OneMount Group chia sẻ về tầm nhìn của Techcombank và hệ sinh thái

Thúc đẩy phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạoDưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, “A.I Thực chiến” do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Techcombank phối hợp tổ chức, được xem là cuộc thi AI cấp quốc gia đầu tiên trên sóng truyền hình, nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng nhân tài AI cho đất nước, sẵn sàng cho vận hội mới vì một Việt Nam vươn tầm.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương đánh giá cao năng lực thực chiến của các đội chơi lọt vào vòng Bán kết. Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự trân trọng và cảm kích với Techcombank ở vai trò đồng tổ chức và Nhà tài trợ độc quyền của chương trình. Ông nhấn mạnh, “sự đồng hành của Techcombank không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược về đầu tư cho công nghệ AI và dữ liệu, mà còn cho thấy trách nhiệm xã hội của một định chế tài chính tiên phong, luôn coi đổi mới sáng tạo và phát triển nhân tài công nghệ là trọng tâm phát triển bền vững.”

Ông cũng tin tưởng sau chuyến tham quan này, “các đội chơi sẽ cảm nhận rõ hơn về quy mô, tầm nhìn và vai trò của dữ liệu trong phát triển công nghệ AI, đồng thời nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và sáng tạo lớn hơn cho đất nước.”

Phát biểu tại sự kiện, thí sinh Nguyễn Song Thiên Long - đại diện đội thi URAx, đến từ TP.HCM chia sẻ về những trải nghiệm khi được góp mặt trong một sân chơi tầm cỡ quốc gia như ‘A.I thực chiến’: “Cuộc thi đã giúp chúng tôi trưởng thành hơn và hiểu rằng AI không chỉ là mô hình hay thuật toán. AI phải là công cụ để giải quyết những vấn đề thực tế của xã hội và mở ra những giá trị cho cộng đồng. Và với chúng tôi, đây mới là sự khởi đầu - Khởi đầu cho hành trình đưa AI tiếng Việt ra khỏi phòng nghiên cứu để ứng dụng vào thực tế của người Việt.”

Techcombank luôn chào đón và đồng hành cùng nhân tài AITại sự kiện, Techcombank tiếp tục khẳng định ưu tiên chiến lược về phát triển nhân tài dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Ngân hàng hiện sở hữu đội ngũ hơn 1.800 nhân sự làm việc trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, dữ liệu - tăng gấp ba lần từ năm 2020 và chiếm 15% tổng số nhân sự ở thời điểm hiện tại. Ngân hàng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 25% trong vòng 5 năm tới.

Bà Nguyễn Lê Thảo Nguyên - Phó Giám đốc Khối Nhân sự, Ngân hàng Techcombank

Bà Nguyễn Lê Thảo Nguyên - Phó Giám đốc Khối Nhân sự, Ngân hàng Techcombank cho biết: “Nhu cầu về nhân lực dữ liệu, AI sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Techcombank cam kết xây dựng một môi trường nơi các chuyên gia được tiếp cận dữ liệu lớn, công nghệ hiện đại và các bài toán có tác động thực tế sâu rộng. Techcombank và hệ sinh thái tin tưởng vào năng lực sáng tạo, tinh thần cầu tiến và năng lực học hỏi của thế hệ trẻ. Đồng thời cam kết tạo điều kiện để các bạn trở thành những chuyên gia công nghệ tham gia vào hành trình kiến tạo tương lai.”

Cùng với giải thưởng “Điều kỳ diệu” mà Techcombank đã công bố, đó là học bổng AI quốc tế lên đến 1 triệu USD dành cho đội chiến thắng, Techcombank và hệ sinh thái tiếp tục song hành với nhiều chính sách hấp dẫn khác, khẳng định “nhân tài” là một trong ba trụ cột quan trọng. Ngân hàng không ngừng cải thiện các chính sách nhân sự, triển khai nhiều sáng kiến chiến lược trong quá trình tuyển dụng, đào tạo và giữ chân nhân tài nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng tầm giá trị dành cho người lao động, kèm theo cam kết đem đến cho nhân viên những trải nghiệm tốt nhất. Theo đó, chiến lược nhân sự của Techcombank sẽ hướng tới việc khơi dậy tiềm năng và giúp mỗi nhân viên không ngừng nỗ lực để tiến tới phiên bản tốt hơn của chính mình.