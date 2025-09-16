Với hơn 7,08 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền Techcombank chi trả cổ tức dự kiến hơn 7.086 tỷ đồng.

Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) thông qua cùng với tất cả các tờ trình và nghị quyết, bao gồm Kế hoạch Kinh doanh năm 2025.

Theo đó, tỷ lệ thực hiện quyền 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng), tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.

Số tiền dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt hơn 7.086 tỷ đồng sẽ được trích từ lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Techcombank.

Techcombank đảm bảo việc chi trả cổ tức đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật về điều kiện chi trả cổ tức. Ngân hàng cũng đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ thuế và tài chính, trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, sau khi trả cổ tức bằng tiền mặt, Techcombank vẫn đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn, các chỉ số an toàn khác theo quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn khác.

Techcombank cũng vừa công bố lợi nhuận quý II đạt 7.900 tỷ đồng - với kết quả kinh doanh tích cực cho thấy hiệu quả hoạt động vượt trội trong bối cảnh thị trường chung còn nhiều biến động. Tổng tài sản của ngân hàng cũng lần đầu tiên vượt mốc một triệu tỷ đồng, đồng thời duy trì tỷ lệ CASA cao nhất ngành.

Tiên phong chuyển đổi số, kết nối đầu tư quốc tế, Techcombank tiếp tục là lựa chọn tin cậy của người dân Việt Nam. Ngân hàng khép lại 6 tháng đầu năm 2025 với gần 16,5 triệu khách hàng, thu hút thêm gần 1,2 triệu khách hàng mới. Đáng chú ý, 57,6% khách hàng mới gia nhập hoàn toàn qua nền tảng số, minh chứng cho sức hút và sự tiện lợi của ngân hàng số Techcombank.

Niềm tin của khách hàng thể hiện qua gần 1,9 tỷ giao dịch của khách hàng cá nhân qua kênh điện tử trong 6 tháng, tăng 28% so với cùng kỳ với tổng giá trị giao dịch đạt 6 triệu tỷ đồng.

Với những con số ấn tượng này, Techcombank tiếp tục giữ vững vị trí số một trên thị trường về cả chiều phát hành thẻ (thị phần 17,5%) và chiều thanh toán (thị phần 16,1%) theo thống kê của NAPAS.

Trong tháng 7 vừa qua, Techcombank đạt được giải thưởng danh giá “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” (lần thứ 2 liên tiếp) được trao bởi Euromoney, Global Finance và FinanceAsia.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, Nâng tầm giá trị sống” là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, và là một trong những ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á. Theo đuổi chiến lược khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện đang cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho gần 16,5 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp thông qua mạng lưới điểm giao dịch trải dài khắp Việt Nam cũng như dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, hợp tác đối tác của ngân hàng trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt giúp tạo nên sự khác biệt cho Techcombank. Techcombank hiện được xếp hạng BB bởi S&P, BB- bởi Fitch, Ba3 bởi Moody’s - nằm trong nhóm những ngân hàng thương mại cổ phần được xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam.

Bùi Huy